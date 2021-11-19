https://ria.ru/20211119/lavrentev-1759844530.html
Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев станет отцом
Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев станет отцом - РИА Новости, 19.11.2021
Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев станет отцом
Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев объявил о пополнении в семействе: его возлюбленная и коллега по шоу Алина Астровская ждет ребенка. Он... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:25
2021-11-19T17:25
2021-11-19T17:25
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759842886_0:95:2048:1247_1920x0_80_0_0_1b25c66e7a269d2f3b1e8a2dc015e3de.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев объявил о пополнении в семействе: его возлюбленная и коллега по шоу Алина Астровская ждет ребенка. Он разместил пост с пляжного отдыха в Instagram, где у ведущей виден округлившийся живот.Он отметил, что Алина переживала, рассказывать ли подписчикам радостную новость. Антон заверил, что "все будет космос".Поклонники поздравили пару и пожелали здоровья будущим родителям."Еще один повод для того, чтобы считать этот год прекрасным", "Самая хорошая новость за сегодняшний день", – написали в комментариях.Пара сыграла свадьбу в этом году. Для Лаврентьева это первый брак, в то время как Астровская уже была дважды замужем.Ранее стало известно, что у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок.
https://ria.ru/20211112/golunova-1758819133.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759842886_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_70e43d69fde86b6278bbcade5f41484c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости
Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев станет отцом
Бывшие ведущие "Орла и решки" Антон Лаврентьев и Алина Астровская станут родителями
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев объявил о пополнении в семействе: его возлюбленная и коллега по шоу Алина Астровская ждет ребенка. Он разместил
пост с пляжного отдыха в Instagram, где у ведущей виден округлившийся живот.
Он отметил, что Алина переживала, рассказывать ли подписчикам радостную новость. Антон заверил, что "все будет космос".
"Ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными – пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно! И это я еще бабушек и дедушек не считал!" – написал Лаврентьев.
Поклонники поздравили пару и пожелали здоровья будущим родителям.
"Еще один повод для того, чтобы считать этот год прекрасным", "Самая хорошая новость за сегодняшний день", – написали в комментариях.
Пара сыграла свадьбу в этом году. Для Лаврентьева это первый брак, в то время как Астровская уже была дважды замужем.
Ранее стало известно, что у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился
третий ребенок.