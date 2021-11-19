https://ria.ru/20211119/lavrentev-1759844530.html

Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев станет отцом

Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев станет отцом - РИА Новости, 19.11.2021

Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев станет отцом

Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев объявил о пополнении в семействе: его возлюбленная и коллега по шоу Алина Астровская ждет ребенка. Он... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:25

2021-11-19T17:25

2021-11-19T17:25

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певец и экс-ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев объявил о пополнении в семействе: его возлюбленная и коллега по шоу Алина Астровская ждет ребенка. Он разместил пост с пляжного отдыха в Instagram, где у ведущей виден округлившийся живот.Он отметил, что Алина переживала, рассказывать ли подписчикам радостную новость. Антон заверил, что "все будет космос".Поклонники поздравили пару и пожелали здоровья будущим родителям."Еще один повод для того, чтобы считать этот год прекрасным", "Самая хорошая новость за сегодняшний день", – написали в комментариях.Пара сыграла свадьбу в этом году. Для Лаврентьева это первый брак, в то время как Астровская уже была дважды замужем.Ранее стало известно, что у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок.

https://ria.ru/20211112/golunova-1758819133.html

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