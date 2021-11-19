https://ria.ru/20211119/krematoriy-1759700289.html

"Начинается ближе к ночи": кто сжигает человеческие органы посреди города

"Начинается ближе к ночи": кто сжигает человеческие органы посреди города - РИА Новости, 19.11.2021

"Начинается ближе к ночи": кто сжигает человеческие органы посреди города

Жители Кургана два года борются с фирмами, которые по госконтрактам сжигают человеческие органы, мертвых животных и зараженные медотходы. Утилизацию проводят в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:00

2021-11-19T08:00

2021-11-19T11:14

отходы

курган

крематорий

больницы

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КУРГАН, 19 ноя — РИА Новости, Юлия Ахмедова, Даниил Ломакин. Жители Кургана два года борются с фирмами, которые по госконтрактам сжигают человеческие органы, мертвых животных и зараженные медотходы. Утилизацию проводят в обычных печах. Коммерсантов не раз штрафовали за экологические нарушения, "крематории" закрывали и опечатывали. Но по ночам оттуда по-прежнему валит дым. Кто травит горожан — в расследовании РИА Новости."Нехороший" районНаспех сколоченный из профнастила небольшой ангар рядом с городской больницей № 2 днем выглядит заброшенным и пустым. На окнах под самой крышей видны следы копоти. Сажа покрывает сухие ветки соседних деревьев. Вокруг — металлический забор. Судебные приставы опечатали его до 3 января 2022-го, правда, в двух местах печати кто-то порвал. Сверху приклеили новую бумажку, следы на снегу еще свежие. Не так давно в этом ангаре действовал так называемый крематорий, вокруг которого ходят легенды: дети пугают друг друга, рассказывая, как тут "жгут человеческие кости". Таксисты называют микрорайон Рябково нехорошим: "зараза в воздухе стоит".Люди из соседних домов утверждают, что задыхаются от дыма. По их словам, "крематорий" работает, несмотря на запрет суда.Ирина с семьей живет через дорогу от городской больницы № 2, которую перепрофилировали под ковидный госпиталь. Рядом федеральный центр травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова, а чуть дальше — областная инфекционная больница и онкологический диспансер.Самарины вспоминают: особенно тяжело было летом. Неприятный химический запах стремительно распространялся по округе. "Форточку невозможно открыть", — отмечает Ирина.Это подтверждает и администратор местной гостиницы Людмила. Она работает там давно, но задымление заметила только в этом году — тоже летом.Источник задымления, считает она, находился на территории больницы № 2. В тот вечер туда пришли и другие местные жители."Дым валил из-под земли. Мы считаем, жгли что-то в колодцах. Руководство больницы утверждает, что это пар от прачечной. Но почему тогда такой запах? Я гарь потом до утра чувствовала, она словно в кожу въелась", — говорит сотрудница гостиницы."Огненный" бизнесПервые сообщения о смоге в Рябково появились еще в 2019-м. Власти уверяли: из-за тлеющих торфяников. Однако рядом с этой частью города их нет.Журналист Znak.com тогда обнаружил, что между горбольницей и центром Илизарова в бетонных колодцах ангара без соблюдения СанПиН сжигают медотходы — ампулы с кровью, шприцы, ампутированные человеческие конечности, органы, удаленные при операциях, и тела мертвых животных.Как говорят бывшие сотрудники, отходы привозили также из Тюмени и Челябинска. Все это сваливали в кучу, и в жару содержимое пакетов гнило под открытым небом.По данным базы СПАРК, "крематориями" долгие годы владела семья местных жителей — Дмитрий и Людмила Жидковы, а также их родственница Алена Калетина. Местные СМИ сообщали, что управлял бизнесом именно Дмитрий. Раньше он служил в МВД.Несколько лет в Кургане одновременно работали сразу две подконтрольные семье фирмы с одинаковым названием — ООО "ЦУМО". Зарегистрировали их по одному адресу на улице Бажова.Связаться с соучредителями компаний РИА Новости не удалось.В 2019-м после многочисленных жалоб местных жителей и резонанса в СМИ одну из фирм закрыли.Тогда же — после проверки Роспотребнадзора — проблемы начались и у второго ЦУМО. Как выяснилось, несмотря на расположенные рядом на улицах Карбышева и Черняховского жилые дома, никто не очертил санитарно-защитную зону и не оценил риск для населения.Кроме того, не проводили производственный лабораторный контроль атмосферного воздуха, санитарно-эпидемиологическое заключение на объект отсутствовало. В самом "крематории" повсюду была грязь. Суд оштрафовал коммерсантов в общей сложности на 325 тысяч рублей. А спустя два года после очередного штрафа работу второго ЦУМО за схожие нарушения приостановили на 90 суток.В октябре 2021-го Арбитражный суд Курганской области удовлетворил иск местного управления Росприроднадзора и взыскал с компании 125 тысяч рублей — за негативное воздействие на окружающую среду. Примерно в это же время ЦУМО ликвидировали.Впрочем, в последние два года фирма уже не получала контрактов на утилизацию. Услуги курганским медучреждениям стало оказывать ООО "Новая экологическая компания". Его зарегистрировали в конце 2018-го по тому же адресу на улице Бажова. Один из гендиректоров (сейчас уже бывший), Андрей Мальков, раньше занимал руководящую должность в ЦУМО.За несколько лет эти компании заключили 136 контрактов на 45 миллионов рублей с местными больницами и другими учреждениями на транспортировку и утилизацию. Помимо органов, тканей и медицинских изделий, технические задания предусматривали сжигание животных из вивариев, отходов из инфекционных отделений и лабораторий, работающих с ВИЧ, столбняком, туберкулезом, тифом и другими опасными заболеваниями.При этом в тендерных документах указано, что исполнитель обязан обеспечить безопасность процесса для жизни, здоровья и окружающей среды."Вы человеческие кости ищете?"Ангар в Рябково — не единственная площадка в Кургане, где уничтожают медотходы. Второй, более крупный цех — на улице Омской. Весь этот район города похож на огромную зону складов и свалок металлолома.Вокруг — горы из тракторных гусениц и автомобильных покрышек. О том, что здесь есть жизнь, говорит только шум экскаваторов.Наконец на территории появляется мужчина в спецовке. Поглядывает недоверчиво, но после вопроса, где здесь "крематорий", как будто расслабляется и шутливо замечает: "А, человеческие кости ищете? Это вот — за нашим забором, по соседству. Чувствуем запах, да. Особенно когда ветер в нашу сторону"."По соседству" — бывшая техническая база МВД. Здание, откуда идет неприятный химический запах, огорожено забором. Из трубы тянется тонкая струйка дыма. Снег здесь почти черного цвета.Рядом полуразрушенная кирпичная постройка. Внутри печь из бетонных колец. Это все, что осталось после недавней проверки.Кто сейчас утилизирует здесь опасные отходы, неизвестно. На территории часто паркуется внедорожник: по словам рабочих, возможно, это машина Жидковых. На заднем стекле — реклама автосервиса. Как выяснилось, лицензия на товарный знак этой фирмы принадлежит Алене Калетиной.Неуточненный источникВ прокуратуре Курганской области РИА Новости подтвердили, что обнаружили на Омской улице склад медотходов. Сейчас проверяют, соблюдали ли здесь требования экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства.Кроме того, доследственную проверку проводит Следственный комитет Курганской области по части 1 статьи 247 УК ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов").При этом в прокуратуре отрицают, что и в Рябково по-прежнему утилизируют медотходы."Целостность печатей, наложенных приставами на оборудование, не нарушена, — уверяют в ведомстве. — Следов сжигания медицинских отходов не обнаружено. Фотографии, размещенные жителями Рябково в сети Интернет, свидетельствуют о том, что дым (либо пар) идет не от ангара, а с территорий, расположенных в непосредственной близости".Какой там источник дыма, в прокуратуре не уточнили.В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, что крупные медицинские организации, в том числе и больница № 2, "имеют собственные утилизаторы медицинских отходов (утилизируют как свои медицинские отходы, так и заключают договора на утилизацию с другими медицинскими организациями)". Где именно эти утилизаторы, не объяснили. Отметили только, что на территории медицинских организаций их нет.По вопросу загрязнения воздуха чиновники посоветовали обратиться в департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов. Однако там указали, что деятельность по обращению с медотходами к их полномочиям не относится.Агентство отправило запрос в Росприроднадзор, на момент публикации ответа не поступило."За это надо сажать"Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков считает, что утилизация медотходов без соблюдений СанПиН медленно убивает тех, кто живет рядом.По его словам, предприятие, сжигающее медотходы в обычных печах, не могло легально получить положительное заключение государственной экологической экспертизы и лицензию Росприроднадзора.Общественный уполномоченный по вопросам экологии Москвы Михаил Замарин в разговоре с РИА Новости также отметил, что утилизация в России — это серый рынок со множеством мелких недобросовестных игроков: лицензии покупают, инструментов контроля нет, ответственность несоразмерна ущербу.При этом Зорин поясняет, что тарифы на утилизацию опасных отходов высокие, поэтому компаниям выгодно брать такие заказы.В Кургане темнеет в начале пятого. Уже в это время сквер у центра Илизарова окутывает смог. В ангаре тишина. Но за ним что-то по-прежнему дымит и днем, и ночью.

https://ria.ru/20100611/245052738.html

https://ria.ru/20210922/pokhorony-1751191952.html

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отходы, курган, крематорий, больницы