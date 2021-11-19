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Проект конституции Белоруссии подготовят к публичному обсуждению к декабрю
Проект конституции Белоруссии подготовят к публичному обсуждению к декабрю - РИА Новости, 19.11.2021
Проект конституции Белоруссии подготовят к публичному обсуждению к декабрю
Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что экспертной группой проработаны формулировки проекта обновлённой конституции страны, к... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:03
2021-11-19T17:03
в мире
белоруссия
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что экспертной группой проработаны формулировки проекта обновлённой конституции страны, к началу декабря документ будет готов для публичного обсуждения.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ранее конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон, дошлифовкой занимается специальная рабочая группа. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение. Ранее планировалось, что документ может быть готов для общественного обсуждения к концу ноября - декабрю."Впереди совместное заседание с конституционной комиссией, которая формулировала проект основного закона. Я думаю, к началу декабря мы выйдем на следующий этап - всенародное обсуждение", - приводит слова Сергеенко в пятницу агентство Белта.Глава администрации подчеркнул, что уже сформированы единые подходы и проработаны формулировки. По его словам, в результате изменения предлагаются в 77 статей основного закона, преамбуле, дополнительно планируется ввести новую главу, которая будет давать характеристику полномочий, формирования и статуса Всебелорусского народного собрания.По словам Сергеенко, согласно планируемым изменениям, Всебелорусское народное собрание станет высшим представительным органом народовластия, его решения будут обязательными для исполнения. Кроме того, собрание будет иметь право отменять решения других органов, которые противоречат национальной безопасности. Также градируется порядок избрания делегатов - он будет более широким: предполагается, что в состав Всебелорусского собрания будут входить представители исполнительной, законодательной и судебной власти, общественных структур, депутаты местных советов.Сергеенко добавил, что в случае принятия поправок ужесточат требования к кандидатам на должность президента, будут введены ограничения по двум президентским срокам, изменится порядок импичмента, усилятся в определенной степени функции правительства.После принятия конституции на референдуме нужно будет провести большую работу по приведению законодательства в соответствие с ней, заключил Сергеенко.
https://ria.ru/20211021/konstitutsiya-1755542555.html
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в мире, белоруссия
17:03 19.11.2021
 
Проект конституции Белоруссии подготовят к публичному обсуждению к декабрю

Проект конституции Белоруссии подготовят для общественного обсуждения к началу декабря

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что экспертной группой проработаны формулировки проекта обновлённой конституции страны, к началу декабря документ будет готов для публичного обсуждения.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ранее конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон, дошлифовкой занимается специальная рабочая группа. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение. Ранее планировалось, что документ может быть готов для общественного обсуждения к концу ноября - декабрю.
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"Впереди совместное заседание с конституционной комиссией, которая формулировала проект основного закона. Я думаю, к началу декабря мы выйдем на следующий этап - всенародное обсуждение", - приводит слова Сергеенко в пятницу агентство Белта.
Глава администрации подчеркнул, что уже сформированы единые подходы и проработаны формулировки. По его словам, в результате изменения предлагаются в 77 статей основного закона, преамбуле, дополнительно планируется ввести новую главу, которая будет давать характеристику полномочий, формирования и статуса Всебелорусского народного собрания.
По словам Сергеенко, согласно планируемым изменениям, Всебелорусское народное собрание станет высшим представительным органом народовластия, его решения будут обязательными для исполнения. Кроме того, собрание будет иметь право отменять решения других органов, которые противоречат национальной безопасности. Также градируется порядок избрания делегатов - он будет более широким: предполагается, что в состав Всебелорусского собрания будут входить представители исполнительной, законодательной и судебной власти, общественных структур, депутаты местных советов.
Сергеенко добавил, что в случае принятия поправок ужесточат требования к кандидатам на должность президента, будут введены ограничения по двум президентским срокам, изменится порядок импичмента, усилятся в определенной степени функции правительства.
После принятия конституции на референдуме нужно будет провести большую работу по приведению законодательства в соответствие с ней, заключил Сергеенко.
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