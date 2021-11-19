https://ria.ru/20211119/konflikty-1759887158.html

Путин и Мирзиеев выступили с заявлением по информационным технологиям

Путин и Мирзиеев выступили с заявлением по информационным технологиям - РИА Новости, 19.11.2021

Путин и Мирзиеев выступили с заявлением по информационным технологиям

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступают за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, которые могут возникнуть РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:26

2021-11-19T19:26

2021-11-19T19:43

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступают за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, которые могут возникнуть из-за информационных технологий, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.Мирзиеев в пятницу прибыл с однодневным визитом в РФ."Президент РФ и президент Республики Узбекистан выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий", - говорится в заявлении.Президенты отметили, что применение этих технологий все чаще представляет прямую угрозу для граждан, общества и государства."Главы государств призывают мировое сообщество принять все необходимые меры для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, противоречащих международному праву, и осуществления враждебных действий и актов агрессии, для недопущения использования этих технологий в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва суверенитета государств и вмешательства в их внутренние дела", - говорится в заявлении."Президент Российской Федерации и президент республики Узбекистан признают необходимость усиления координации деятельности в ООН и на других международных площадках по вопросам совершенствования управления сетью Интернет, в том числе обеспечения равных прав государств на участие в процессе управления сетью Интернет и повышения роли Международного союза электросвязи". - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211119/otnosheniya-1759620193.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/rossiya-1750353615.html

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россия, политика, в мире, технологии, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, it-компании, оон, международный союз электросвязи