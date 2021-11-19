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Запад разозлился из-за собственных попыток везде приплести Россию

Как же без русских? Британцы возмутились статьей о рухнувшем истребителе - РИА Новости, 19.11.2021

Запад разозлился из-за собственных попыток везде приплести Россию

Читатели британской газеты Daily Mail резко высказались о статье, посвященной "поискам" обломков упавшего в Средиземное море F-35 Королевским флотом... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:36

2021-11-19T11:36

2021-11-19T18:01

в мире

китай

великобритания

f-35

министерство обороны великобритании

средиземное море

ситуация на украине

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко высказались о статье, посвященной "поискам" обломков упавшего в Средиземное море F-35 Королевским флотом "наперегонки с русскими".Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что палубный истребитель с авианосца Queen Elizabeth упал во время штатного полета. Пилот при этом катапультировался и благополучно вернулся на корабль. Больше никаких подробностей инцидента в ведомстве не привели.Авторы материала считают, что для России и Китая наиболее важна технология на борту этого самолета, позволяющая ему оставаться незамеченным при полете над чужой территорией. Из-за этого британским военным пришлось спешно разыскивать его обломки после крушения, чтобы обогнать другие страны, считают журналисты.Многие пользователи, однако, убеждены, что СМИ откровенно раздувает масштабы инцидента, а тезис о причастных ко всему русских вызывает у них только смех."Сверхсекретная операция, в курсе которой только журналюги из Daily Mail, ага", — отметил Wai Yee."Как здорово, что об этой секретной операции не трубят наперебой все каналы и газеты!" — сыронизировал Null."Заголовок, брызжа слюной, сулит нам гонку против России. А какие у вас доказательства, что Россия так и мчится на место происшествия? Абсолютный ноль. Очередная замануха и бессмыслица", — возмутился Alex1976_CapeTown."Путин уже надел плавки и маску с трубкой, товарищ, каких еще доказательств тебе подавай?" — с иронией ответил ему Complainer."Повезло: мои оплошности на работе не обходятся стране в 100 миллионов фунтов!" — пошутил St.James."Быть того не может, чтобы во всей этой истории так или иначе не всплыли русские", — подытожили читатели.Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ. Его водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211114/migranty-1758975130.html

https://ria.ru/20211113/tu-160-1758872584.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/britaniya-1759707793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, великобритания, f-35, министерство обороны великобритании, средиземное море, ситуация на украине, россия