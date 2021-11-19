Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/istrebitel-1759770321.html
Запад разозлился из-за собственных попыток везде приплести Россию
Как же без русских? Британцы возмутились статьей о рухнувшем истребителе - РИА Новости, 19.11.2021
Запад разозлился из-за собственных попыток везде приплести Россию
Читатели британской газеты Daily Mail резко высказались о статье, посвященной "поискам" обломков упавшего в Средиземное море F-35 Королевским флотом... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:36
2021-11-19T18:01
в мире
китай
великобритания
f-35
министерство обороны великобритании
средиземное море
ситуация на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759528559_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_9d4aa88d9c823d8bd56e47e3c05b2314.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко высказались о статье, посвященной "поискам" обломков упавшего в Средиземное море F-35 Королевским флотом "наперегонки с русскими".Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что палубный истребитель с авианосца Queen Elizabeth упал во время штатного полета. Пилот при этом катапультировался и благополучно вернулся на корабль. Больше никаких подробностей инцидента в ведомстве не привели.Авторы материала считают, что для России и Китая наиболее важна технология на борту этого самолета, позволяющая ему оставаться незамеченным при полете над чужой территорией. Из-за этого британским военным пришлось спешно разыскивать его обломки после крушения, чтобы обогнать другие страны, считают журналисты.Многие пользователи, однако, убеждены, что СМИ откровенно раздувает масштабы инцидента, а тезис о причастных ко всему русских вызывает у них только смех."Сверхсекретная операция, в курсе которой только журналюги из Daily Mail, ага", — отметил Wai Yee."Как здорово, что об этой секретной операции не трубят наперебой все каналы и газеты!" — сыронизировал Null."Заголовок, брызжа слюной, сулит нам гонку против России. А какие у вас доказательства, что Россия так и мчится на место происшествия? Абсолютный ноль. Очередная замануха и бессмыслица", — возмутился Alex1976_CapeTown."Путин уже надел плавки и маску с трубкой, товарищ, каких еще доказательств тебе подавай?" — с иронией ответил ему Complainer."Повезло: мои оплошности на работе не обходятся стране в 100 миллионов фунтов!" — пошутил St.James."Быть того не может, чтобы во всей этой истории так или иначе не всплыли русские", — подытожили читатели.Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ. Его водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211114/migranty-1758975130.html
https://ria.ru/20211113/tu-160-1758872584.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211118/britaniya-1759707793.html
китай
великобритания
средиземное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759528559_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_d6560477e6fe9d074716f23c969eab71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, великобритания, f-35, министерство обороны великобритании, средиземное море, ситуация на украине, россия
11:36 19.11.2021 (обновлено: 18:01 19.11.2021)
 
Как же без русских? Британцы возмутились статьей о рухнувшем истребителе

Читатели Daily Mail раскритиковали статью о "погоне" России за упавшим в море истребителем

© AP Photo / Ana BrigidaСамолет F-35 взлетает с авианосца Queen Elizabeth
Самолет F-35 взлетает с авианосца Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Ana Brigida
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко высказались о статье, посвященной "поискам" обломков упавшего в Средиземное море F-35 Королевским флотом "наперегонки с русскими".
Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что палубный истребитель с авианосца Queen Elizabeth упал во время штатного полета. Пилот при этом катапультировался и благополучно вернулся на корабль. Больше никаких подробностей инцидента в ведомстве не привели.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 10:22
Британцы призвали прекратить "поток детских угроз" в адрес России
Авторы материала считают, что для России и Китая наиболее важна технология на борту этого самолета, позволяющая ему оставаться незамеченным при полете над чужой территорией. Из-за этого британским военным пришлось спешно разыскивать его обломки после крушения, чтобы обогнать другие страны, считают журналисты.
Многие пользователи, однако, убеждены, что СМИ откровенно раздувает масштабы инцидента, а тезис о причастных ко всему русских вызывает у них только смех.
"Сверхсекретная операция, в курсе которой только журналюги из Daily Mail, ага", — отметил Wai Yee.
"Как здорово, что об этой секретной операции не трубят наперебой все каналы и газеты!" — сыронизировал Null.
"Заголовок, брызжа слюной, сулит нам гонку против России. А какие у вас доказательства, что Россия так и мчится на место происшествия? Абсолютный ноль. Очередная замануха и бессмыслица", — возмутился Alex1976_CapeTown.
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160. Кадры Минобороны
13 ноября, 05:05
Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160
"Путин уже надел плавки и маску с трубкой, товарищ, каких еще доказательств тебе подавай?" — с иронией ответил ему Complainer.
"Повезло: мои оплошности на работе не обходятся стране в 100 миллионов фунтов!" — пошутил St.James.
"Быть того не может, чтобы во всей этой истории так или иначе не всплыли русские", — подытожили читатели.
Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ. Его водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Военные корабли ВМФ Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 19:52Авторы
На первый-второй рассчитайсь! В Лондоне сравнили мощь России и Британии
 
В миреКитайВеликобританияF-35Министерство обороны ВеликобританииСредиземное мореСитуация на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
Лента новостейМолния
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19