https://ria.ru/20211119/immunitet-1759823990.html
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета - РИА Новости, 19.11.2021
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Показатели коллективного иммунитета к COVID-19 выше 60% в 11 субъектах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:01
2021-11-19T15:01
2021-11-19T15:25
распространение коронавируса
республика карелия
санкт-петербург
мурманская область
севастополь
белгородская область
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Показатели коллективного иммунитета к COVID-19 выше 60% в 11 субъектах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Если в целом по стране уровень (коллективного иммунитета к коронавирусу - ред.) составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа", - сказала Голикова, слова которой приводят в ее аппарате.
республика карелия
санкт-петербург
мурманская область
севастополь
белгородская область
московская область (подмосковье)
москва
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республика карелия, санкт-петербург, мурманская область, севастополь, белгородская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:01 19.11.2021 (обновлено: 15:25 19.11.2021)
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Голикова назвала регионы в которых уровень коллективного иммунитета превысил 60 процентов