https://ria.ru/20211119/immunitet-1759823990.html

Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета - РИА Новости, 19.11.2021

Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Показатели коллективного иммунитета к COVID-19 выше 60% в 11 субъектах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:01

2021-11-19T15:01

2021-11-19T15:25

распространение коронавируса

республика карелия

санкт-петербург

мурманская область

севастополь

белгородская область

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Показатели коллективного иммунитета к COVID-19 выше 60% в 11 субъектах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Если в целом по стране уровень (коллективного иммунитета к коронавирусу - ред.) составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа", - сказала Голикова, слова которой приводят в ее аппарате.

республика карелия

санкт-петербург

мурманская область

севастополь

белгородская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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