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Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов

Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов - РИА Новости, 19.11.2021

Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 50,2%, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:31

2021-11-19T14:31

2021-11-19T15:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

татьяна голикова

россия

республика тыва

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 50,2%, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета достигал 49%.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 11 российских регионах этот показатель уже превышает 60%. Это Москва (67,1%), Подмосковье (69,6%), Санкт-Петербург (67,1%), Чечня (63,3%), Карелия (69,6%), Севастополь (70%), Тыва (71%), Чукотка (73,2%), Белгородская (62,5%) и Мурманская (63,2%) области, Ненецкий автономный округ (62,6%).Она призвала россиян пройти вакцинацию перед новогодними праздниками."Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", — цитирует вице-премьера ее аппарат.Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Власти рассчитывают приблизиться к этой цифре к лету.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

россия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна голикова, россия, республика тыва