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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/immunitet-1759813157.html
Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов
Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов - РИА Новости, 19.11.2021
Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 50,2%, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:31
2021-11-19T15:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
татьяна голикова
россия
республика тыва
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 50,2%, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета достигал 49%.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 11 российских регионах этот показатель уже превышает 60%. Это Москва (67,1%), Подмосковье (69,6%), Санкт-Петербург (67,1%), Чечня (63,3%), Карелия (69,6%), Севастополь (70%), Тыва (71%), Чукотка (73,2%), Белгородская (62,5%) и Мурманская (63,2%) области, Ненецкий автономный округ (62,6%).Она призвала россиян пройти вакцинацию перед новогодними праздниками."Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", — цитирует вице-премьера ее аппарат.Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Власти рассчитывают приблизиться к этой цифре к лету.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна голикова, россия, республика тыва
14:31 19.11.2021 (обновлено: 15:02 19.11.2021)
 
Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50 процентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 50,2%, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз", — говорится в сообщении.

Неделей ранее уровень коллективного иммунитета достигал 49%.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 11 российских регионах этот показатель уже превышает 60%. Это Москва (67,1%), Подмосковье (69,6%), Санкт-Петербург (67,1%), Чечня (63,3%), Карелия (69,6%), Севастополь (70%), Тыва (71%), Чукотка (73,2%), Белгородская (62,5%) и Мурманская (63,2%) области, Ненецкий автономный округ (62,6%).
Она призвала россиян пройти вакцинацию перед новогодними праздниками.
"Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", — цитирует вице-премьера ее аппарат.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Власти рассчитывают приблизиться к этой цифре к лету.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииТатьяна ГоликоваРоссияРеспублика Тыва
 
 
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