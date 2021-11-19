https://ria.ru/20211119/gridchina-1759739639.html
В Крыму призвали ввести санкции против Зеленского
В Крыму призвали ввести санкции против Зеленского - РИА Новости, 19.11.2021
В Крыму призвали ввести санкции против Зеленского
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что если кто и заслуживает попасть под санкции за преследование украинцев, так это сам президент... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:39
2021-11-19T08:39
2021-11-19T08:39
политика
украина
республика крым
владимир зеленский
анастасия гридчина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что если кто и заслуживает попасть под санкции за преследование украинцев, так это сам президент Украины Владимир Зеленский.В четверг Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 28 граждан, причастных к "преследованию" украинцев в Крыму, среди них есть россияне."Главный, против кого стоит вводить санкции, сам Владимир Зеленский. Все время, что он находится у власти, Зеленский занимается притеснением прав рядовых украинцев, а также участников политического процесса на Украине. Притеснение режимом Зеленского средств массовой информации и граждан вообще смахивает на диктатуру", - сказала РИА Новости Гридчина.По ее словам, серьезным рестрикциям подвергаются права на свободу мнения и его свободное выражение, ограничивается независимая работа журналистов, предпринимаются попытки по ужесточению цензуры."Делает он это для того, чтобы украинцы не знали о провалах Киева", - подчеркнула Гридчина и добавила, что преследованием украинцев, проживающих в российском Крыму, как раз занимаются киевские власти, устраивая различные блокады и провокации.
https://ria.ru/20211119/ukraina-1759694289.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, республика крым, владимир зеленский, анастасия гридчина
В Крыму призвали ввести санкции против Зеленского
Глава украинской общины Крыма Гридчина призвала ввести санкции против Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
заявила, что если кто и заслуживает попасть под санкции за преследование украинцев, так это сам президент Украины Владимир Зеленский
.
В четверг Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины
(СНБО) о санкциях против 28 граждан, причастных к "преследованию" украинцев в Крыму, среди них есть россияне.
"Главный, против кого стоит вводить санкции, сам Владимир Зеленский. Все время, что он находится у власти, Зеленский занимается притеснением прав рядовых украинцев, а также участников политического процесса на Украине. Притеснение режимом Зеленского средств массовой информации и граждан вообще смахивает на диктатуру", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, серьезным рестрикциям подвергаются права на свободу мнения и его свободное выражение, ограничивается независимая работа журналистов, предпринимаются попытки по ужесточению цензуры.
"Делает он это для того, чтобы украинцы не знали о провалах Киева", - подчеркнула Гридчина и добавила, что преследованием украинцев, проживающих в российском Крыму, как раз занимаются киевские власти, устраивая различные блокады и провокации.