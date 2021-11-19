ВС Украины провели учения на границе с Белоруссией
Вооруженные силы Украины провели учения по обеспечению порядка на границе с Белоруссией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пограничники и правоохранители провели учения по обеспечению порядка на границе в Ровенской области, которая граничит с Белоруссией, силовики отработали меры по недопущению миграционного кризиса, сообщила в пятницу вечером пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский анонсировал проведение учений на границе с Белоруссией.
"Сегодня, 19 ноября, заместитель председателя Нацполиции Украины проверил алгоритм действий территориальных подразделений системы МВД во время командно-штабных учений по обеспечению правопорядка в приграничных районах Ровенской области. К учениям присоединились и спецподразделения из трех соседних областей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в тренировках приняли участие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, военнослужащие и работники миграционной службы.
"Мы отрабатываем тактику действий всех ведомств на возможные нарушения законодательства и недопущении миграционного кризиса. Главное - это слаженная работа в одном штабе всех служб обмена информацией и оперативного реагирования в случае обострения обстановки", - прокомментировал учения заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.