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ВС Украины провели учения на границе с Белоруссией
ВС Украины провели учения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2021
ВС Украины провели учения на границе с Белоруссией
Украинские военнослужащие, пограничники и правоохранители провели учения по обеспечению порядка на границе в Ровенской области, которая граничит с Белоруссией,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:26
2021-11-19T22:26
в мире
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белоруссия
мвд украины
евгений енин
алексей данилов
денис монастырский
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пограничники и правоохранители провели учения по обеспечению порядка на границе в Ровенской области, которая граничит с Белоруссией, силовики отработали меры по недопущению миграционного кризиса, сообщила в пятницу вечером пресс-служба регионального управления Национальной полиции.Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский анонсировал проведение учений на границе с Белоруссией."Сегодня, 19 ноября, заместитель председателя Нацполиции Украины проверил алгоритм действий территориальных подразделений системы МВД во время командно-штабных учений по обеспечению правопорядка в приграничных районах Ровенской области. К учениям присоединились и спецподразделения из трех соседних областей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в тренировках приняли участие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, военнослужащие и работники миграционной службы."Мы отрабатываем тактику действий всех ведомств на возможные нарушения законодательства и недопущении миграционного кризиса. Главное - это слаженная работа в одном штабе всех служб обмена информацией и оперативного реагирования в случае обострения обстановки", - прокомментировал учения заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич, слова которого приводятся на сайте ведомства.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
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в мире, украина, белоруссия, мвд украины, евгений енин, алексей данилов, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:26 19.11.2021
 
ВС Украины провели учения на границе с Белоруссией

Вооруженные силы Украины провели учения по обеспечению порядка на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пограничники и правоохранители провели учения по обеспечению порядка на границе в Ровенской области, которая граничит с Белоруссией, силовики отработали меры по недопущению миграционного кризиса, сообщила в пятницу вечером пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский анонсировал проведение учений на границе с Белоруссией.
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"Сегодня, 19 ноября, заместитель председателя Нацполиции Украины проверил алгоритм действий территориальных подразделений системы МВД во время командно-штабных учений по обеспечению правопорядка в приграничных районах Ровенской области. К учениям присоединились и спецподразделения из трех соседних областей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в тренировках приняли участие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, военнослужащие и работники миграционной службы.
"Мы отрабатываем тактику действий всех ведомств на возможные нарушения законодательства и недопущении миграционного кризиса. Главное - это слаженная работа в одном штабе всех служб обмена информацией и оперативного реагирования в случае обострения обстановки", - прокомментировал учения заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
Военнослужащие Румынии во время совместных учений Rifle Forge на полигоне Бемово-Писке, Польша - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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Минск назвал наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне"
 
В миреУкраинаБелоруссияМВД УкраиныЕвгений ЕнинАлексей ДаниловДенис МонастырскийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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