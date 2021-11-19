https://ria.ru/20211119/granitsa-1759910262.html

ВС Украины провели учения на границе с Белоруссией

ВС Украины провели учения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2021

ВС Украины провели учения на границе с Белоруссией

Украинские военнослужащие, пограничники и правоохранители провели учения по обеспечению порядка на границе в Ровенской области, которая граничит с Белоруссией,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T22:26

2021-11-19T22:26

2021-11-19T22:26

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пограничники и правоохранители провели учения по обеспечению порядка на границе в Ровенской области, которая граничит с Белоруссией, силовики отработали меры по недопущению миграционного кризиса, сообщила в пятницу вечером пресс-служба регионального управления Национальной полиции.Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский анонсировал проведение учений на границе с Белоруссией."Сегодня, 19 ноября, заместитель председателя Нацполиции Украины проверил алгоритм действий территориальных подразделений системы МВД во время командно-штабных учений по обеспечению правопорядка в приграничных районах Ровенской области. К учениям присоединились и спецподразделения из трех соседних областей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в тренировках приняли участие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, военнослужащие и работники миграционной службы."Мы отрабатываем тактику действий всех ведомств на возможные нарушения законодательства и недопущении миграционного кризиса. Главное - это слаженная работа в одном штабе всех служб обмена информацией и оперативного реагирования в случае обострения обстановки", - прокомментировал учения заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич, слова которого приводятся на сайте ведомства.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759768941.html

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в мире, украина, белоруссия, мвд украины, евгений енин, алексей данилов, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии