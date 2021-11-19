https://ria.ru/20211119/gossluzhaschie-1759780661.html

Совфед одобрил закон о продлении срока работы госслужащих при ротации

Совфед одобрил закон о продлении срока работы госслужащих при ротации - РИА Новости, 19.11.2021

Совфед одобрил закон о продлении срока работы госслужащих при ротации

Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, разрешающий продлить срок замещения гражданским служащим в территориальных органах федеральных органов... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:13

2021-11-19T12:13

2021-11-19T12:13

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, разрешающий продлить срок замещения гражданским служащим в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти должности в порядке ротации.Сейчас этот срок равняется пяти годам, в случае принятия закона он будет продлён до 10 лет. Авторы отмечают, что нынешние условия ротации связаны с рядом сложностей, в частности, переездом каждые пять лет в другой населенный пункт, и как следствие - ведут к потере квалифицированных кадров и снижении эффектности их работы.Для продления срока работы на должности в порядке ротации необходимо будет письменное согласие этого госслужащего, а также решение комиссии по урегулированию конфликта интересов. При этом новая должность должна быть с не меньшим окладом, чем прежняя.

https://ria.ru/20211118/premirovanie-1759657464.html

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политика, совет федерации рф