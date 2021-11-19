https://ria.ru/20211119/gossluzhaschie-1759780661.html
Совфед одобрил закон о продлении срока работы госслужащих при ротации
Совфед одобрил закон о продлении срока работы госслужащих при ротации - РИА Новости, 19.11.2021
Совфед одобрил закон о продлении срока работы госслужащих при ротации
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, разрешающий продлить срок замещения гражданским служащим в территориальных органах федеральных органов... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:13
2021-11-19T12:13
2021-11-19T12:13
политика
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, разрешающий продлить срок замещения гражданским служащим в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти должности в порядке ротации.Сейчас этот срок равняется пяти годам, в случае принятия закона он будет продлён до 10 лет. Авторы отмечают, что нынешние условия ротации связаны с рядом сложностей, в частности, переездом каждые пять лет в другой населенный пункт, и как следствие - ведут к потере квалифицированных кадров и снижении эффектности их работы.Для продления срока работы на должности в порядке ротации необходимо будет письменное согласие этого госслужащего, а также решение комиссии по урегулированию конфликта интересов. При этом новая должность должна быть с не меньшим окладом, чем прежняя.
https://ria.ru/20211118/premirovanie-1759657464.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф
Совфед одобрил закон о продлении срока работы госслужащих при ротации
Совфед одобрил закон о продлении срока работы госслужащих на их должностях в порядке ротации