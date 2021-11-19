Украина жестко оскорбила Германию. Как это скажется на "Северном потоке — 2"

В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
Депутат Рады Бужанский: заявление о вине ФРГ в "голодоморе" может повлиять на запуск СП-2
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Максим Бужанский заявил в Telegram, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за "голодомор" могут повлиять на запуск российского газопровода "Северный поток — 2".
Ранее украинский дипломат написал в Twitter, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, так как Берлин был главным торговым партнером Советского Союза в 1932 году. Из этого Мельник сделал вывод, что ФРГ "морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа".
"Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2", — написал Бужанский.
Депутат добавил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.
Киев объявил "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добивается от мирового сообщества признания того же. В России действия властей соседнего государства воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".
Голод 1932-1933 годов охватил не только территорию Украинской ССР, а все основные зерновые районы Советского Союза, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.