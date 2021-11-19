https://ria.ru/20211119/golodomor-1759731027.html

Украина жестко оскорбила Германию. Как это скажется на "Северном потоке — 2"

В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии - РИА Новости, 19.11.2021

Украина жестко оскорбила Германию. Как это скажется на "Северном потоке — 2"

Депутат Рады Максим Бужанский заявил в Telegram, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за "голодомор" могут РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T02:10

2021-11-19T02:10

2021-11-19T02:10

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голодомор

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голодомор на украине

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Максим Бужанский заявил в Telegram, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за "голодомор" могут повлиять на запуск российского газопровода "Северный поток — 2".Ранее украинский дипломат написал в Twitter, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, так как Берлин был главным торговым партнером Советского Союза в 1932 году. Из этого Мельник сделал вывод, что ФРГ "морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа".Депутат добавил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.Киев объявил "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добивается от мирового сообщества признания того же. В России действия властей соседнего государства воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".Голод 1932-1933 годов охватил не только территорию Украинской ССР, а все основные зерновые районы Советского Союза, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/sevpotok-1759689545.html

https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html

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ссср

германия

рсфср

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