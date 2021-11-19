https://ria.ru/20211119/dorogi-1759753354.html

В Ивановской области приведут в порядок более 400 километров дорог

В Ивановской области приведут в порядок более 400 километров дорог - РИА Новости, 19.11.2021

В Ивановской области приведут в порядок более 400 километров дорог

В Ивановской области в этом году приведут в порядок более 400 километров дорог, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:36

2021-11-19T10:36

2021-11-19T10:36

ивановская область

станислав воскресенский

дороги

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ИВАНОВО, 19 ноя – РИА Новости. В Ивановской области в этом году приведут в порядок более 400 километров дорог, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В 2020 году в Ивановской области отремонтированы более 450 километров автомобильных дорог, это самое большое число ремонтов за историю существования регионального дорожного фонда. В 2021 году приведут в порядок чуть более 400 км трасс с учетом дорожного ремонта в муниципальных образованиях. В том числе по нацпроекту отремонтируют 166,3 километра дорожной сети: 115,9 километра региональных дорог и 50,4 километра – улично-дорожная сеть городов Иваново и Кохма", – сказал собеседник агентства.По его словам, основные объекты этого года – дороги Комсомольск - Тейково, Тейково - Ростов, Лежнево - Савино, Чернцы – Красный остров, Ново-Талицы – Дьяково – Говядово, Лежнево – Шилыково – Пелгусово, Родники-Меличкино. В целом в Ивановской области 90% опорной сети приведено в нормативное состояние.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что работа по приведению в нормвативное состояние дорог в регионе ведется последовательно.По данным Росавтодора, Ивановская область вошла в число лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году.

https://ria.ru/20211112/lgoty-1758696054.html

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станислав воскресенский, дороги