В Ивановской области приведут в порядок более 400 километров дорог
ИВАНОВО, 19 ноя – РИА Новости. В Ивановской области в этом году приведут в порядок более 400 километров дорог, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В 2020 году в Ивановской области отремонтированы более 450 километров автомобильных дорог, это самое большое число ремонтов за историю существования регионального дорожного фонда. В 2021 году приведут в порядок чуть более 400 км трасс с учетом дорожного ремонта в муниципальных образованиях. В том числе по нацпроекту отремонтируют 166,3 километра дорожной сети: 115,9 километра региональных дорог и 50,4 километра – улично-дорожная сеть городов Иваново и Кохма", – сказал собеседник агентства.
По его словам, основные объекты этого года – дороги Комсомольск - Тейково, Тейково - Ростов, Лежнево - Савино, Чернцы – Красный остров, Ново-Талицы – Дьяково – Говядово, Лежнево – Шилыково – Пелгусово, Родники-Меличкино. В целом в Ивановской области 90% опорной сети приведено в нормативное состояние.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что работа по приведению в нормвативное состояние дорог в регионе ведется последовательно.
"Все будем делать поэтапно: региональная опорная сеть, дороги внутри городов, дальше должны дойти до населенных пунктов. И такие планы есть, отдельные дороги уже проектируются", - процитировали в пресс-службе главу региона.
По данным Росавтодора, Ивановская область вошла в число лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году.