https://ria.ru/20211119/dokumenty-1759877541.html

По итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписали 18 документов

По итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписали 18 документов - РИА Новости, 19.11.2021

По итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписали 18 документов

Восемнадцать документов подписано по итогам переговоров президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиеева и Владимира Путина, сообщили в пятницу в пресс-службе РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:33

2021-11-19T18:33

2021-11-19T19:37

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

россия

в мире

оон

шос

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387432_0:398:2738:1938_1920x0_80_0_0_2643fa251d9bed7f29e17a11c6abaf5a.jpg

ТАШКЕНТ, 19 ноя – РИА Новости. Восемнадцать документов подписано по итогам переговоров президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиеева и Владимира Путина, сообщили в пятницу в пресс-службе узбекистанского лидера.Мирзиеев в пятницу прибыл с однодневным визитом в РФ."В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов", - говорится в сообщении.Ранее он сообщал, что лидеры двух стран подписали совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, стороны подписали документы о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.По данным пресс-службы, главы государств подчеркнули важность продолжения двусторонних консультаций между внешнеполитическими и оборонными ведомствами двух стран. "Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане", - отмечается в сообщении."Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги по содействию мирному процессу в Афганистане", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.Лидеры подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур.Министерство просвещения РФ и министерство народного образования Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области образования. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между министерствами транспорта, энергетики двух стран, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и министерством строительства Узбекистана, министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

https://ria.ru/20211119/sotrudnichestvo-1759830456.html

https://ria.ru/20211119/putin-1759827088.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, в мире, оон, шос, снг