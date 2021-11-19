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По итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписали 18 документов
По итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписали 18 документов - РИА Новости, 19.11.2021
По итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписали 18 документов
Восемнадцать документов подписано по итогам переговоров президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиеева и Владимира Путина, сообщили в пятницу в пресс-службе РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:33
2021-11-19T19:37
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
россия
в мире
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ТАШКЕНТ, 19 ноя – РИА Новости. Восемнадцать документов подписано по итогам переговоров президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиеева и Владимира Путина, сообщили в пятницу в пресс-службе узбекистанского лидера.Мирзиеев в пятницу прибыл с однодневным визитом в РФ."В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов", - говорится в сообщении.Ранее он сообщал, что лидеры двух стран подписали совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, стороны подписали документы о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.По данным пресс-службы, главы государств подчеркнули важность продолжения двусторонних консультаций между внешнеполитическими и оборонными ведомствами двух стран. "Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане", - отмечается в сообщении."Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги по содействию мирному процессу в Афганистане", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.Лидеры подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур.Министерство просвещения РФ и министерство народного образования Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области образования. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между министерствами транспорта, энергетики двух стран, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и министерством строительства Узбекистана, министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.
https://ria.ru/20211119/sotrudnichestvo-1759830456.html
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, в мире, оон, шос, снг
18:33 19.11.2021 (обновлено: 19:37 19.11.2021)
 
По итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписали 18 документов

По итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписали 18 документов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТАШКЕНТ, 19 ноя – РИА Новости. Восемнадцать документов подписано по итогам переговоров президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиеева и Владимира Путина, сообщили в пятницу в пресс-службе узбекистанского лидера.
Мирзиеев в пятницу прибыл с однодневным визитом в РФ.
"В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов", - говорится в сообщении.
Ранее он сообщал, что лидеры двух стран подписали совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, стороны подписали документы о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.
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По данным пресс-службы, главы государств подчеркнули важность продолжения двусторонних консультаций между внешнеполитическими и оборонными ведомствами двух стран. "Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане", - отмечается в сообщении.
"Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги по содействию мирному процессу в Афганистане", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
Лидеры подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур.
Министерство просвещения РФ и министерство народного образования Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области образования. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между министерствами транспорта, энергетики двух стран, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и министерством строительства Узбекистана, министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.
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