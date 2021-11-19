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Совфед одобрил закон о дистанционном заключении трудового договора

Совфед одобрил закон о дистанционном заключении трудового договора - РИА Новости, 19.11.2021

Совфед одобрил закон о дистанционном заключении трудового договора

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс, позволяющие заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:55

2021-11-19T10:55

2021-11-19T10:55

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс, позволяющие заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно.Законодатели отмечают, что закон подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками, закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства. По мнению авторов инициативы, с принятием документа соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.Предоставление возможности ведения электронного документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений, считают разработчики. Так, работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему.Также уточняется, что данные требования применяются только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ.При этом о переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников, которые в свою очередь вправе отказаться от этого.Электронный документооборот может осуществляться работодателем посредством единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений "Работа в России", включая взаимодействие через портал госуслуг и муниципальных услуг, или информационной системой работодателя, соответствующей требованиям ТК РФ.Законом предполагается использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись при подписании электронных документов.

https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html

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