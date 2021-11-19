https://ria.ru/20211119/detali-1759734833.html

Страховщики назвали самые популярные среди похитителей детали автомобилей

Страховщики назвали самые популярные среди похитителей детали автомобилей - РИА Новости, 19.11.2021

Страховщики назвали самые популярные среди похитителей детали автомобилей

Похитители деталей автомобилей в 2021 году больше всего воровали эмблемы Mercedes-Benz, зеркала и колеса; при этом наибольшая компенсация была выплачена в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T06:07

2021-11-19T06:07

2021-11-19T10:50

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Похитители деталей автомобилей в 2021 году больше всего воровали эмблемы Mercedes-Benz, зеркала и колеса; при этом наибольшая компенсация была выплачена в Москве за украденные фары Porsche Cayenne – почти полмиллиона рублей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."В отдельных случаях противоправные действия третьих лиц – это ущерб во время похищения предметов в самой машине. Так, воры наносили повреждения транспортным средствам, когда брали оттуда чужие ноутбуки, деньги, сумки или рюкзаки", - добавляют эксперты.В "Согласии" отмечают, что за ущерб BMW выплаты произведены в 16% случаев, Toyota – 12%, Kia – 9%. Случаи с Volkswagen, Renault, Land Rover – это 7%, 4% и 3% соответственно, с другими авто в целом (Audi, Infiniti, Nissan и остальными) – 23%."В первую десятку страховых событий, в результате которых владельцы получили возмещение на самые крупные суммы, вошли случаи в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Наибольшая компенсация выплачена за хищение фар Porsche Cayenne в Москве (Северное Чертаново) – 435 тысяч рублей", - отметили в компании.В Екатеринбурге злоумышленники сняли колеса с Nissan X-Trail (компенсация составила 400,4 тысячи рублей), в городах Ревда и Екатеринбург – те же детали с Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200 (выплаты - 315,7 тысячи рублей и 300,1 тысячи рублей соответственно). В одном из сел Белоярского района Свердловской области пропали колеса Kia Optima (206,3 тысячи рублей), а в Лосиноостровском районе Москвы – зеркала Lexus NX (200,7 тысячи рублей).

https://ria.ru/20211118/kasko-1759566315.html

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общество, москва, авто, россия