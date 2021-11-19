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Страховщики назвали самые популярные среди похитителей детали автомобилей
Страховщики назвали самые популярные среди похитителей детали автомобилей - РИА Новости, 19.11.2021
Страховщики назвали самые популярные среди похитителей детали автомобилей
Похитители деталей автомобилей в 2021 году больше всего воровали эмблемы Mercedes-Benz, зеркала и колеса; при этом наибольшая компенсация была выплачена в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T06:07
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общество
москва
авто
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Похитители деталей автомобилей в 2021 году больше всего воровали эмблемы Mercedes-Benz, зеркала и колеса; при этом наибольшая компенсация была выплачена в Москве за украденные фары Porsche Cayenne – почти полмиллиона рублей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."В отдельных случаях противоправные действия третьих лиц – это ущерб во время похищения предметов в самой машине. Так, воры наносили повреждения транспортным средствам, когда брали оттуда чужие ноутбуки, деньги, сумки или рюкзаки", - добавляют эксперты.В "Согласии" отмечают, что за ущерб BMW выплаты произведены в 16% случаев, Toyota – 12%, Kia – 9%. Случаи с Volkswagen, Renault, Land Rover – это 7%, 4% и 3% соответственно, с другими авто в целом (Audi, Infiniti, Nissan и остальными) – 23%."В первую десятку страховых событий, в результате которых владельцы получили возмещение на самые крупные суммы, вошли случаи в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Наибольшая компенсация выплачена за хищение фар Porsche Cayenne в Москве (Северное Чертаново) – 435 тысяч рублей", - отметили в компании.В Екатеринбурге злоумышленники сняли колеса с Nissan X-Trail (компенсация составила 400,4 тысячи рублей), в городах Ревда и Екатеринбург – те же детали с Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200 (выплаты - 315,7 тысячи рублей и 300,1 тысячи рублей соответственно). В одном из сел Белоярского района Свердловской области пропали колеса Kia Optima (206,3 тысячи рублей), а в Лосиноостровском районе Москвы – зеркала Lexus NX (200,7 тысячи рублей).
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общество, москва, авто, россия
06:07 19.11.2021 (обновлено: 10:50 19.11.2021)
 
Страховщики назвали самые популярные среди похитителей детали автомобилей

Эксперты СК "Согласие": в 2021 году похитители чаще всего воровали зеркала и колеса

© РИА Новости / Алексей КуденкоЗначок немецкого концерна "Мерседес"
Значок немецкого концерна Мерседес - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Похитители деталей автомобилей в 2021 году больше всего воровали эмблемы Mercedes-Benz, зеркала и колеса; при этом наибольшая компенсация была выплачена в Москве за украденные фары Porsche Cayenne – почти полмиллиона рублей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"Более четверти случаев (26%) пришлось на Mercedes-Benz, почти каждый десятый из них (9%) был связан с кражей эмблемы машины. Треть злоумышленников интересовали зеркала, 12% – колеса, остальных – антенны, фары, видеорегистраторы, датчик экстренного торможения, ручки дверей, дворники, камеры заднего вида и другие детали и предметы", - поделились данными они.
"В отдельных случаях противоправные действия третьих лиц – это ущерб во время похищения предметов в самой машине. Так, воры наносили повреждения транспортным средствам, когда брали оттуда чужие ноутбуки, деньги, сумки или рюкзаки", - добавляют эксперты.
В "Согласии" отмечают, что за ущерб BMW выплаты произведены в 16% случаев, Toyota – 12%, Kia – 9%. Случаи с Volkswagen, Renault, Land Rover – это 7%, 4% и 3% соответственно, с другими авто в целом (Audi, Infiniti, Nissan и остальными) – 23%.
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"В первую десятку страховых событий, в результате которых владельцы получили возмещение на самые крупные суммы, вошли случаи в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Наибольшая компенсация выплачена за хищение фар Porsche Cayenne в Москве (Северное Чертаново) – 435 тысяч рублей", - отметили в компании.
В Екатеринбурге злоумышленники сняли колеса с Nissan X-Trail (компенсация составила 400,4 тысячи рублей), в городах Ревда и Екатеринбург – те же детали с Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200 (выплаты - 315,7 тысячи рублей и 300,1 тысячи рублей соответственно). В одном из сел Белоярского района Свердловской области пропали колеса Kia Optima (206,3 тысячи рублей), а в Лосиноостровском районе Москвы – зеркала Lexus NX (200,7 тысячи рублей).
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