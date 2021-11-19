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Омбудсмен предложила давать совместный декретный отпуск отцу и матери
Омбудсмен предложила давать совместный декретный отпуск отцу и матери - РИА Новости, 19.11.2021
Омбудсмен предложила давать совместный декретный отпуск отцу и матери
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская предложила рассмотреть вариант давать декретный отпуск отцам на пару недель вместе с матерями. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:19
2021-11-19T13:19
2021-11-19T13:19
общество
ольга ярославская
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская предложила рассмотреть вариант давать декретный отпуск отцам на пару недель вместе с матерями."Мы понимаем, что папа имеет право уйти в декретный отпуск, но только вместо мамы. А почему бы нам не рассмотреть такой вариант, чтобы хотя бы на две недели дать папе декретный отпуск вместе с мамой", - сказала Ярославская, выступая на Московском межрегиональном форуме "Культура отцовства - права и обязанности мужчин в семье и социуме".
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общество, ольга ярославская, россия
Омбудсмен предложила давать совместный декретный отпуск отцу и матери
Детский омбудсмен Ярославская предложила давать совместный декретный отпуск отцу и матери