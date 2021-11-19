https://ria.ru/20211119/bolnitsa-1759808776.html

Глава Ингушетии попросил СФ поддержать строительство больницы в регионе

Глава Ингушетии попросил СФ поддержать строительство больницы в регионе - РИА Новости, 19.11.2021

Глава Ингушетии попросил СФ поддержать строительство больницы в регионе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил Совет Федерации поддержать строительство многопрофильной больницы в регионе, так как количество коек в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:12

2021-11-19T14:12

2021-11-19T14:12

республика ингушетия

совет федерации рф

здоровье - общество

махмуд-али калиматов

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил Совет Федерации поддержать строительство многопрофильной больницы в регионе, так как количество коек в республиканской клинической больнице уже в три раза превышает проектную мощность."У нас была просьба. Строительство больницы, которое бы регулировало более 450 койко-мест", - сказал Калиматов, выступая на "Часе субъекта" в Совете Федерации.Как отмечает пресс-служба главы, речь идёт о строительстве многопрофильной больницы.Глава Ингушетии отметил, что на сегодняшний день наиболее острой проблемой является дефицит помещений, который достиг критических значений и составляет около 45%.

https://ria.ru/20211118/vodosnabzhenie-1759603901.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, здоровье - общество, махмуд-али калиматов