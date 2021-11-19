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Глава Ингушетии попросил СФ поддержать строительство больницы в регионе
Глава Ингушетии попросил СФ поддержать строительство больницы в регионе - РИА Новости, 19.11.2021
Глава Ингушетии попросил СФ поддержать строительство больницы в регионе
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил Совет Федерации поддержать строительство многопрофильной больницы в регионе, так как количество коек в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:12
2021-11-19T14:12
2021-11-19T14:12
республика ингушетия
совет федерации рф
здоровье - общество
махмуд-али калиматов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил Совет Федерации поддержать строительство многопрофильной больницы в регионе, так как количество коек в республиканской клинической больнице уже в три раза превышает проектную мощность."У нас была просьба. Строительство больницы, которое бы регулировало более 450 койко-мест", - сказал Калиматов, выступая на "Часе субъекта" в Совете Федерации.Как отмечает пресс-служба главы, речь идёт о строительстве многопрофильной больницы.Глава Ингушетии отметил, что на сегодняшний день наиболее острой проблемой является дефицит помещений, который достиг критических значений и составляет около 45%.
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совет федерации рф, здоровье - общество, махмуд-али калиматов
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил Совет Федерации поддержать строительство многопрофильной больницы в регионе, так как количество коек в республиканской клинической больнице уже в три раза превышает проектную мощность.
"У нас была просьба. Строительство больницы, которое бы регулировало более 450 койко-мест", - сказал Калиматов, выступая на "Часе субъекта" в Совете Федерации.
Как отмечает пресс-служба главы, речь идёт о строительстве многопрофильной больницы.
"Существующая Ингушская республиканская клиническая больница расположена в здании бывшей районной больницы 1985 года постройки. Она рассчитана на определённое количество мест. Но сегодня там (реальное количество койко-мест) в три раза превышает (проектное) количество койко-мест", - сказал Калиматов.
Глава Ингушетии отметил, что на сегодняшний день наиболее острой проблемой является дефицит помещений, который достиг критических значений и составляет около 45%.