https://ria.ru/20211119/biznes-missiya-1759854105.html

ЦПЭ Ленобласти завершил первую бизнес-миссию в Казахстан

ЦПЭ Ленобласти завершил первую бизнес-миссию в Казахстан - РИА Новости, 19.11.2021

ЦПЭ Ленобласти завершил первую бизнес-миссию в Казахстан

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Ленинградской области завершил первую бизнес-миссию в Республику Казахстан, трехдневная программа включала в себя B2B-переговоры... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:02

2021-11-19T17:02

2021-11-19T17:02

ленинградская область

казахстан

кировский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_290c525717793c7a4a839604b3568176.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Ленинградской области завершил первую бизнес-миссию в Республику Казахстан, трехдневная программа включала в себя B2B-переговоры и посещение предприятий региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента РФ.В рамках подготовки делового визита областным предприятиям помогли с презентациями их продукции, провели анализ ее востребованности на казахском рынке, нашли заинтересованные компании."Для детального знакомства с продукцией Ленобласти из Казахстана приехали представители шести предприятий из таких отраслей как фармацевтика, строительство, производители мебели, сельхоз и дорожной техники, а также дистрибьютеры. Ленинградскую область представляли 16 предприятий – производителей мебели, лекарственных препаратов и БАДов, сельскохозяйственной и дорожной техники, материалов для строительства", — уточнил собеседник агентства.В первый день представители бизнеса двух регионов провели деловые переговоры. Затем бизнесмены из Казахстана побывали на областных предприятиях, в том числе производстве детской мебели в Кировской районе "Мебелетта", а также на двух предприятиях из Всеволожского района – "Балтийской промышленной компании", которая специализируется на производстве металлообрабатывающих станков, и мебельном производстве "Гальваник".

https://ria.ru/20211119/elektrotransport-1759761802.html

https://ria.ru/20211118/professiya-1759647559.html

казахстан

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, кировский район