https://ria.ru/20211119/biznes-missiya-1759854105.html
ЦПЭ Ленобласти завершил первую бизнес-миссию в Казахстан
ЦПЭ Ленобласти завершил первую бизнес-миссию в Казахстан - РИА Новости, 19.11.2021
ЦПЭ Ленобласти завершил первую бизнес-миссию в Казахстан
Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Ленинградской области завершил первую бизнес-миссию в Республику Казахстан, трехдневная программа включала в себя B2B-переговоры... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:02
2021-11-19T17:02
2021-11-19T17:02
ленинградская область
казахстан
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Ленинградской области завершил первую бизнес-миссию в Республику Казахстан, трехдневная программа включала в себя B2B-переговоры и посещение предприятий региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента РФ.В рамках подготовки делового визита областным предприятиям помогли с презентациями их продукции, провели анализ ее востребованности на казахском рынке, нашли заинтересованные компании."Для детального знакомства с продукцией Ленобласти из Казахстана приехали представители шести предприятий из таких отраслей как фармацевтика, строительство, производители мебели, сельхоз и дорожной техники, а также дистрибьютеры. Ленинградскую область представляли 16 предприятий – производителей мебели, лекарственных препаратов и БАДов, сельскохозяйственной и дорожной техники, материалов для строительства", — уточнил собеседник агентства.В первый день представители бизнеса двух регионов провели деловые переговоры. Затем бизнесмены из Казахстана побывали на областных предприятиях, в том числе производстве детской мебели в Кировской районе "Мебелетта", а также на двух предприятиях из Всеволожского района – "Балтийской промышленной компании", которая специализируется на производстве металлообрабатывающих станков, и мебельном производстве "Гальваник".
https://ria.ru/20211119/elektrotransport-1759761802.html
https://ria.ru/20211118/professiya-1759647559.html
казахстан
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казахстан, кировский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости
. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Ленинградской области завершил первую бизнес-миссию в Республику Казахстан
, трехдневная программа включала в себя B2B-переговоры и посещение предприятий региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента РФ.
В рамках подготовки делового визита областным предприятиям помогли с презентациями их продукции, провели анализ ее востребованности на казахском рынке, нашли заинтересованные компании.
"Для детального знакомства с продукцией Ленобласти из Казахстана приехали представители шести предприятий из таких отраслей как фармацевтика, строительство, производители мебели, сельхоз и дорожной техники, а также дистрибьютеры. Ленинградскую область представляли 16 предприятий – производителей мебели, лекарственных препаратов и БАДов, сельскохозяйственной и дорожной техники, материалов для строительства", — уточнил собеседник агентства.
В первый день представители бизнеса двух регионов провели деловые переговоры. Затем бизнесмены из Казахстана побывали на областных предприятиях, в том числе производстве детской мебели в Кировской районе
"Мебелетта", а также на двух предприятиях из Всеволожского района
– "Балтийской промышленной компании", которая специализируется на производстве металлообрабатывающих станков, и мебельном производстве "Гальваник".
"Зарубежные компании заинтересовались мебелью, лекарственными препаратами и БАДами. Итогом первой реверсной бизнес-миссии стали предварительные договоренности на поставку пробных партий областной продукции", — уточнили в пресс-службе.