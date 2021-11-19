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Туризм
https://ria.ru/20211119/bilety-1759743685.html
В России упал интерес к поиску авиабилетов
В России упал интерес к поиску авиабилетов - РИА Новости, 19.11.2021
В России упал интерес к поиску авиабилетов
Поиск россиянами авиабилетов упал на 9% после сообщений о возможном введении требования QR-кодов на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:27
2021-11-19T09:27
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Поиск россиянами авиабилетов упал на 9% после сообщений о возможном введении требования QR-кодов на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.Законопроект, согласно которому QR-коды вводят на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок, правительство внесло в Госдуму 12 ноября. "Если сравнивать неделю с 5 по 11 ноября и с 12 по 18 ноября, то поиски авиабилетов за это время упали на 9%. При этом бронирования выросли на 3%. За последнюю неделю бронирования за рубеж выросли на 8%. В целом в этот период на зарубежные рейсы приходится 28% бронирований", - рассказали в сервисе.В компании отметили, что россияне стали меньше искать билеты на внутренние направления. "То есть у нас вышло, что и поиски билетов всего, и поиски билетов только по России упали на 9%", - пояснили в пресс-службе.Сравнивая топ направлений, в Aviasales указали, что на неделе с 5 по 11 ноября рейтинг возглавляла Турция, за ней - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Венгрия, Грузия, Таиланд, Египет, Греция, Хорватия, Сербия и Кипр. С 12 по 18 ноября лидерство удерживали Турция, ОАЭ и Венгрия, а вот далее список меняются - на четвертом месте Египет, за ним идут Грузия, Таиланд, Греция, Шри-Ланка, Сербия, замыкает десятку Кипр."Получается, что россияне захотели на Шри-Ланку вместо Хорватии. А в Египет стали покупать билеты чаще, чем в Грузию и Таиланд", - указали в компании. О том, что Таиланд не стал прорывным после открытия авиасообщения, заявил и директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов."Таиланд находится в аутсайдерах при бронировании россиянами туров. Кроме интереса дальше не продвигается. В тренде на Новый год - Египет, Доминикана и Мальдивы. Расширение списка стран с 9 ноября ничего полезного по Таиланду не дало, люди начали покупать путевки в другие страны", - сообщил он.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
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общество, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19
09:27 19.11.2021
 
В России упал интерес к поиску авиабилетов

Aviasales: интерес россиян к авиабилетам упал на фоне новостей о QR-кодах в транспорте

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Поиск россиянами авиабилетов упал на 9% после сообщений о возможном введении требования QR-кодов на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.
Законопроект, согласно которому QR-коды вводят на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок, правительство внесло в Госдуму 12 ноября. "Если сравнивать неделю с 5 по 11 ноября и с 12 по 18 ноября, то поиски авиабилетов за это время упали на 9%. При этом бронирования выросли на 3%. За последнюю неделю бронирования за рубеж выросли на 8%. В целом в этот период на зарубежные рейсы приходится 28% бронирований", - рассказали в сервисе.
В компании отметили, что россияне стали меньше искать билеты на внутренние направления. "То есть у нас вышло, что и поиски билетов всего, и поиски билетов только по России упали на 9%", - пояснили в пресс-службе.
Сравнивая топ направлений, в Aviasales указали, что на неделе с 5 по 11 ноября рейтинг возглавляла Турция, за ней - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Венгрия, Грузия, Таиланд, Египет, Греция, Хорватия, Сербия и Кипр. С 12 по 18 ноября лидерство удерживали Турция, ОАЭ и Венгрия, а вот далее список меняются - на четвертом месте Египет, за ним идут Грузия, Таиланд, Греция, Шри-Ланка, Сербия, замыкает десятку Кипр.
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"Получается, что россияне захотели на Шри-Ланку вместо Хорватии. А в Египет стали покупать билеты чаще, чем в Грузию и Таиланд", - указали в компании. О том, что Таиланд не стал прорывным после открытия авиасообщения, заявил и директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.
"Таиланд находится в аутсайдерах при бронировании россиянами туров. Кроме интереса дальше не продвигается. В тренде на Новый год - Египет, Доминикана и Мальдивы. Расширение списка стран с 9 ноября ничего полезного по Таиланду не дало, люди начали покупать путевки в другие страны", - сообщил он.
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