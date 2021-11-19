Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/armiya-1759755625.html
Совфед одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов
Совфед одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов - РИА Новости, 19.11.2021
Совфед одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:45
2021-11-19T10:48
совет федерации рф
общество
владимир путин
валентина матвиенко
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758403472_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7c2d684f53e09049f15708ecfab76c91.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.В настоящее время для военнослужащих в этом звании установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет. Теперь с маршалами, генералами и адмиралами, достигшими этого возраста, можно решением главы государства заключать новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, она полностью поддерживает этот закон. "Молодые, здоровые еще мужики, еще служить и служить Отечеству. Чего их раньше срока на пенсию отправлять?" - заявила она.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20210719/putin-1741945917.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758403472_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f33346ceac26ef7b89b64fa90d886518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, общество, владимир путин, валентина матвиенко, вооруженные силы рф, россия
10:45 19.11.2021 (обновлено: 10:48 19.11.2021)
 
Совфед одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов

СФ одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов, адмиралов и маршалов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.
В настоящее время для военнослужащих в этом звании установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет. Теперь с маршалами, генералами и адмиралами, достигшими этого возраста, можно решением главы государства заключать новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.
Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, она полностью поддерживает этот закон. "Молодые, здоровые еще мужики, еще служить и служить Отечеству. Чего их раньше срока на пенсию отправлять?" - заявила она.
Закон поступает на подпись президенту.
Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 21:39
Путин внес законопроект о продлении предельного срока службы генералов
 
Совет Федерации РФОбществоВладимир ПутинВалентина МатвиенкоВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
01:16В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге