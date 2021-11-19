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Совфед одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов
Совфед одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов - РИА Новости, 19.11.2021
Совфед одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:45
2021-11-19T10:45
2021-11-19T10:48
совет федерации рф
общество
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.В настоящее время для военнослужащих в этом звании установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет. Теперь с маршалами, генералами и адмиралами, достигшими этого возраста, можно решением главы государства заключать новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, она полностью поддерживает этот закон. "Молодые, здоровые еще мужики, еще служить и служить Отечеству. Чего их раньше срока на пенсию отправлять?" - заявила она.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20210719/putin-1741945917.html
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РИА Новости
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совет федерации рф, общество, владимир путин, валентина матвиенко, вооруженные силы рф, россия
10:45 19.11.2021 (обновлено: 10:48 19.11.2021)
Совфед одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов
СФ одобрил закон об увеличении предельного возраста службы генералов, адмиралов и маршалов