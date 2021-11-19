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Мосгорсуд отобрал присяжных по делу Арашуковых
Мосгорсуд отобрал присяжных по делу Арашуковых - РИА Новости, 19.11.2021
Мосгорсуд отобрал присяжных по делу Арашуковых
Мосгорсуд с шестой попытки отобрал кандидатов в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:14
2021-11-19T17:17
происшествия
дело клана арашуковых
москва
рауф арашуков
рауль арашуков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд с шестой попытки отобрал кандидатов в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, рассмотрение по существу начнется 24 ноября, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Суд отобрал коллегию присяжных заседателей: 8 основных и 25 запасных. Всего на отбор пришли 42 кандидата. Первое заседание по существу состоится 24 ноября", - сказал адвокат Рауля Арашукова.Ранее суд пять раз откладывал заседания, в том числе из-за недостаточной явки кандидатов в присяжные, подозрения на ковид у одного из фигурантов дела и угрозы "минирования" здания Мосгорсуда.Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, направлено в Преображенский суд столицы.В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210929/golodovka-1752378499.html
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происшествия, дело клана арашуковых, москва, рауф арашуков, рауль арашуков
17:14 19.11.2021 (обновлено: 17:17 19.11.2021)
 
Мосгорсуд отобрал присяжных по делу Арашуковых

Мосгорсуд с шестой попытки отобрал присяжных по делу Арашуковых

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд с шестой попытки отобрал кандидатов в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, рассмотрение по существу начнется 24 ноября, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Суд отобрал коллегию присяжных заседателей: 8 основных и 25 запасных. Всего на отбор пришли 42 кандидата. Первое заседание по существу состоится 24 ноября", - сказал адвокат Рауля Арашукова.
Ранее суд пять раз откладывал заседания, в том числе из-за недостаточной явки кандидатов в присяжные, подозрения на ковид у одного из фигурантов дела и угрозы "минирования" здания Мосгорсуда.
Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, направлено в Преображенский суд столицы.
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В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
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