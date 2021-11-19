https://ria.ru/20211119/arashukovy-1759857541.html

Мосгорсуд отобрал присяжных по делу Арашуковых

Мосгорсуд отобрал присяжных по делу Арашуковых - РИА Новости, 19.11.2021

Мосгорсуд отобрал присяжных по делу Арашуковых

Мосгорсуд с шестой попытки отобрал кандидатов в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:14

2021-11-19T17:14

2021-11-19T17:17

происшествия

дело клана арашуковых

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд с шестой попытки отобрал кандидатов в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, рассмотрение по существу начнется 24 ноября, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Суд отобрал коллегию присяжных заседателей: 8 основных и 25 запасных. Всего на отбор пришли 42 кандидата. Первое заседание по существу состоится 24 ноября", - сказал адвокат Рауля Арашукова.Ранее суд пять раз откладывал заседания, в том числе из-за недостаточной явки кандидатов в присяжные, подозрения на ковид у одного из фигурантов дела и угрозы "минирования" здания Мосгорсуда.Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, направлено в Преображенский суд столицы.В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210929/golodovka-1752378499.html

https://ria.ru/20200527/1572086608.html

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происшествия, дело клана арашуковых, москва, рауф арашуков, рауль арашуков