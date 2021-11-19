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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211119/anderson-1759491853.html
"Французский вестник" — самый звездный и ожидаемый кинорелиз года
"Французский вестник" — самый звездный и ожидаемый кинорелиз года - РИА Новости, 19.11.2021
"Французский вестник" — самый звездный и ожидаемый кинорелиз года
"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" — именно такое длинное, с коленцами и финтифлюшками, название дал своему новому фильм... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:00
2021-11-19T08:05
культура
эдриан броуди
билл мюррей
тильда суинтон
уэс андерсон
кино и сериалы
что посмотреть
лучшие фильмы 2021
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" — именно такое длинное, с коленцами и финтифлюшками, название дал своему новому фильм режиссер Уэс Андерсон. И никто даже не удивился его наглости. Зрительскому любимчику арт-мейнстрима (это когда произведение определенно авторское, но смотрят его все, а не только избранные посвященные) все простительно. О том, зачем идти на этот самый звездный и ожидаемый кинорелиз года, картину из основного конкурса Каннского фестиваля (правда, оставленную жюри вовсе без призов) — в материале РИА Новости.КоллекционерНе то чтобы Уэс Андерсон нуждался в биографической справке, но всегда приятно рассказать не о заслуженном-перезаслуженном классике, состоявшемся еще до рождения большей части его зрителей, а о вот таком современнике, прославившемся на наших глазах.Этот американец словно не там появился на свет — весь его стиль взращен на европейской культуре. Андерсон — вещист, материалист, любит симметрию в каждом кадре и нестандартные цветовые, операторские и монтажные решения. Крайне увлекающийся автор, готовый с головой погружаться в различные сеттинги.Из чего угодно у него выходит эпос: из гастрольной прогулки по Индии — воздушный и притом переполненный событиями "Поезд на Дарджилинг"; из атмосферы Восточной Европы времен Первой мировой — грандиозный "Отель "Гранд Будапешт" и так далее.Каждый его фильм предельно узнаваем — по одному кадру можно понять, что это Уэс. Еще у него играют замечательные актеры. Причем постоянно, как будто это театральная труппа: Билл Мюррей (снимался во всех проектах начиная с "Академии Рашмор"), Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Эдриан Броуди. Все рады даже небольшой роли, главное, чтобы ее предложил именно Уэс. Вот и весь секрет успеха — просто человек изо всех сил старается быть собой.В следующем выпускеОбъяснять внутреннее устройство фильма "Французский вестник" куда сложнее, чем просто его посмотреть. По ходу действия там все быстро становится понятно, а нюансы не так уж важны.По сути, это альманах из нескольких зарисовок, вольно стилизованных под жизнь корреспондентского пункта американской газеты во французском маленьком городке. Нет, конечно, отдельные снобы поймут, что это отсылка к культовому интеллектуальному изданию The New Yorker, но какая разница?Билл Мюррей играет главреда, остальные — подчиненных ему редакторов, журналистов и героев их материалов. Нужно сразу приготовиться к тому, что в начале будет интереснее. Там почти гениальная новелла с Бенисио дель Торо, Леа Сейду и Эдрианом Броуди, тюремная элегия об искусстве в неволе. Сумасшедший и трепетный художник, осужденный за убийство, привлекает внимание арт-дилера. Торговца искусством заинтересовали портреты надзирательницы (она не только натурщица, но и любовница), написанные заключенным в стиле абстрактного экспрессионизма.Дальше попроще: затейливая зарисовка, перемигивающаяся с революционными фильмами Годара (впрочем, и на это тоже можно не обращать внимания, если не смотрели "Китаянку"), о писательнице (Фрэнсис МакДорманд), которая влюбилась в шахматиста (Тимоти Шаламе), оказавшегося предводителем студенческого восстания.Одна история перетекает в другую так легко и ненавязчиво, что за сюжетом финальной зарисовки о французском комичном криминалитете можно даже не следить — и так хорошо.Боже, какой пустякОбщеизвестно: в топе по кассовым сборам в тяжелейшие времена, например в Великую депрессию в США, были самые легковесные фильмы — мюзиклы и прочий ширпотреб. Люди шли к большому экрану, чтобы с головой окунуться в спасительную и обманчивую иллюзию нормальности, как будто мир вокруг не рушится, все поют и танцуют и будущее безоблачно.Вот и с "Французским вестником" все ровно так устроено — какая, в самом деле, разница, что имел в виду фиглярствующий эстет и интеллектуал Уэс Андерсон? Куда важнее, что у него в очередной раз получилось наколдовать для нас волшебную и чарующую иллюзию. И словно всех на свете волнует не то, сколько мы еще проживем на этой планете, не то, когда нас прикончит очередное неизлечимое заболевание, а, например, саркастично выраженное с обилием отсылок и аллюзий мнение какого-то режиссера по поводу американского искусства второй половины XX века."Французский вестник" не величайшая в истории кинокартина. Но там не всерьез и с удовольствием играют значительные артисты нашего времени. Каждый мимолетный кадр выстроен так, будто это сложнопостановочное фото для художественного альбома. Сюжет идет легко и быстро заканчивается ко всеобщему удовольствию. Чего еще желать?
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эдриан броуди , билл мюррей, тильда суинтон, уэс андерсон, кино и сериалы, что посмотреть , лучшие фильмы 2021
08:00 19.11.2021 (обновлено: 08:05 19.11.2021)
 

"Французский вестник" — самый звездный и ожидаемый кинорелиз года

© DisneyКадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"
Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
© Disney
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" — именно такое длинное, с коленцами и финтифлюшками, название дал своему новому фильм режиссер Уэс Андерсон. И никто даже не удивился его наглости. Зрительскому любимчику арт-мейнстрима (это когда произведение определенно авторское, но смотрят его все, а не только избранные посвященные) все простительно. О том, зачем идти на этот самый звездный и ожидаемый кинорелиз года, картину из основного конкурса Каннского фестиваля (правда, оставленную жюри вовсе без призов) — в материале РИА Новости.

Коллекционер

Не то чтобы Уэс Андерсон нуждался в биографической справке, но всегда приятно рассказать не о заслуженном-перезаслуженном классике, состоявшемся еще до рождения большей части его зрителей, а о вот таком современнике, прославившемся на наших глазах.
Этот американец словно не там появился на свет — весь его стиль взращен на европейской культуре. Андерсон — вещист, материалист, любит симметрию в каждом кадре и нестандартные цветовые, операторские и монтажные решения. Крайне увлекающийся автор, готовый с головой погружаться в различные сеттинги.
Из чего угодно у него выходит эпос: из гастрольной прогулки по Индии — воздушный и притом переполненный событиями "Поезд на Дарджилинг"; из атмосферы Восточной Европы времен Первой мировой — грандиозный "Отель "Гранд Будапешт" и так далее.
© AP Photo / Vadim GhirdaАктеры фильма "Французский вестник" на красной дорожке церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля
Актеры фильма Французский вестник на красной дорожке церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Актеры фильма "Французский вестник" на красной дорожке церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля
Каждый его фильм предельно узнаваем — по одному кадру можно понять, что это Уэс. Еще у него играют замечательные актеры. Причем постоянно, как будто это театральная труппа: Билл Мюррей (снимался во всех проектах начиная с "Академии Рашмор"), Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Эдриан Броуди. Все рады даже небольшой роли, главное, чтобы ее предложил именно Уэс. Вот и весь секрет успеха — просто человек изо всех сил старается быть собой.

В следующем выпуске

Объяснять внутреннее устройство фильма "Французский вестник" куда сложнее, чем просто его посмотреть. По ходу действия там все быстро становится понятно, а нюансы не так уж важны.
По сути, это альманах из нескольких зарисовок, вольно стилизованных под жизнь корреспондентского пункта американской газеты во французском маленьком городке. Нет, конечно, отдельные снобы поймут, что это отсылка к культовому интеллектуальному изданию The New Yorker, но какая разница?
© 2021 20th Century StudiosБилл Мюррей в фильме "Французский вестник"
Билл Мюррей в фильме Французский вестник
© 2021 20th Century Studios
Билл Мюррей в фильме "Французский вестник"
Билл Мюррей играет главреда, остальные — подчиненных ему редакторов, журналистов и героев их материалов. Нужно сразу приготовиться к тому, что в начале будет интереснее.
© DisneyБенисио дель Торо фильме "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
© Disney
Бенисио дель Торо фильме "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
Там почти гениальная новелла с Бенисио дель Торо, Леа Сейду и Эдрианом Броуди, тюремная элегия об искусстве в неволе. Сумасшедший и трепетный художник, осужденный за убийство, привлекает внимание арт-дилера. Торговца искусством заинтересовали портреты надзирательницы (она не только натурщица, но и любовница), написанные заключенным в стиле абстрактного экспрессионизма.
Дальше попроще: затейливая зарисовка, перемигивающаяся с революционными фильмами Годара (впрочем, и на это тоже можно не обращать внимания, если не смотрели "Китаянку"), о писательнице (Фрэнсис МакДорманд), которая влюбилась в шахматиста (Тимоти Шаламе), оказавшегося предводителем студенческого восстания.
Одна история перетекает в другую так легко и ненавязчиво, что за сюжетом финальной зарисовки о французском комичном криминалитете можно даже не следить — и так хорошо.

Боже, какой пустяк

Общеизвестно: в топе по кассовым сборам в тяжелейшие времена, например в Великую депрессию в США, были самые легковесные фильмы — мюзиклы и прочий ширпотреб. Люди шли к большому экрану, чтобы с головой окунуться в спасительную и обманчивую иллюзию нормальности, как будто мир вокруг не рушится, все поют и танцуют и будущее безоблачно.
© Disney

Кадр из фильма "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
1 из 4

Кадр из фильма "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

© Disney
© Disney

Эпизод из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
2 из 4

Эпизод из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

© Disney
© Disney

Фрагмент фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
3 из 4

Фрагмент фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

© Disney
© Disney

Кадр из картины "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
4 из 4

Кадр из картины "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

© Disney
1 из 4

Кадр из фильма "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

© Disney
2 из 4

Эпизод из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

© Disney
3 из 4

Фрагмент фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

© Disney
4 из 4

Кадр из картины "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

© Disney
Вот и с "Французским вестником" все ровно так устроено — какая, в самом деле, разница, что имел в виду фиглярствующий эстет и интеллектуал Уэс Андерсон? Куда важнее, что у него в очередной раз получилось наколдовать для нас волшебную и чарующую иллюзию. И словно всех на свете волнует не то, сколько мы еще проживем на этой планете, не то, когда нас прикончит очередное неизлечимое заболевание, а, например, саркастично выраженное с обилием отсылок и аллюзий мнение какого-то режиссера по поводу американского искусства второй половины XX века.
"Французский вестник" не величайшая в истории кинокартина. Но там не всерьез и с удовольствием играют значительные артисты нашего времени. Каждый мимолетный кадр выстроен так, будто это сложнопостановочное фото для художественного альбома. Сюжет идет легко и быстро заканчивается ко всеобщему удовольствию. Чего еще желать?
Кадр из фильма Последняя дуэль
17 ноября, 08:00Культура
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КультураЭдриан БроудиБилл МюррейТильда СуинтонУэс АндерсонКино и сериалычто посмотретьлучшие фильмы 2021
 
 
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