https://ria.ru/20211119/aes-1759782366.html

Президент Казахстана высказался о перспективе строительства АЭС

Президент Казахстана высказался о перспективе строительства АЭС - РИА Новости, 19.11.2021

Президент Казахстана высказался о перспективе строительства АЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что республике придется строить атомную электростанцию (АЭС), сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:21

2021-11-19T12:21

2021-11-19T12:21

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что республике придется строить атомную электростанцию (АЭС), сообщила пресс-служба главы государства.Тему развития в стране атомной энергетики, включая строительство АЭС, он затронул в пятницу в Алма-Ате в ходе встречи с представителями финансового сектора."Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения", – цитирует Токаева его пресс-служба.Токаев, выступая 1 сентября с посланием к народу на открытии парламентской сессии, поручил правительству и госфонду национального благосостояния "Самрук-Казына" изучить возможность развития в стране атомной энергетики. Президент России Владимир Путин 30 сентября во время пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил, что РФ предлагает зарубежным партнерам, среди которых Казахстан, содействие и поддержку в строительстве АЭС.

https://ria.ru/20211119/belaes-1759771825.html

казахстан

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев