https://ria.ru/20211118/zakon-1759642994.html

Госдума повысила с 2022 года НДПИ на железную руду, уголь и калийные соли

Госдума повысила с 2022 года НДПИ на железную руду, уголь и калийные соли - РИА Новости, 18.11.2021

Госдума повысила с 2022 года НДПИ на железную руду, уголь и калийные соли

Госдума приняла закон, повышающий с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:45

2021-11-18T14:45

2021-11-18T14:45

экономика

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752517125_0:0:1855:1044_1920x0_80_0_0_2f34fc9ebccec187e40db21c1f448ffb.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, повышающий с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли.Ставка НДПИ на железную руду будет установлена на уровне 4,8% от среднемировой цены на нее (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options, определяемым ФАС России с учетом железорудного концентрата. И эта ставка не будет распространяться на руды окисленных железистых кварцитов, поскольку из них железная руда не извлекается, они не товарные и идут в отвалы.Одновременно уточняется порядок расчета НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и расположенных в Красноярском крае. Для них ставка налога будет рассчитываться на основании среднемировых цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт исходя из 6% стоимости этих компонентов.Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2555 рублей за тонну руды. При этом показатель потерь при извлечении таких компонентов из многокомпонентных комплексных руд в процессе дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) принимается равным 0,15.Для апатит-штаффелитовых руд ставка налога составит 82 рубля за тонну, апатит-магнетитовых руд - 207 рублей, маложелезистых апатитовых руд – 132 рубля. А для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент повышается с 3,5 до 7.Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.Помимо этого, уточняется механизм определения НДПИ в отношении калийных солей. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 рублей на тонну добытой руды. При этом для новых инвестиционных проектов, реализуемых на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений, налоговая нагрузка сохранится на уровне 2021 года.

https://ria.ru/20210921/metally-1751215425.html

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия