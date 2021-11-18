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Госдума повысила с 2022 года НДПИ на железную руду, уголь и калийные соли
Госдума повысила с 2022 года НДПИ на железную руду, уголь и калийные соли - РИА Новости, 18.11.2021
Госдума повысила с 2022 года НДПИ на железную руду, уголь и калийные соли
Госдума приняла закон, повышающий с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:45
2021-11-18T14:45
экономика
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, повышающий с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли.Ставка НДПИ на железную руду будет установлена на уровне 4,8% от среднемировой цены на нее (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options, определяемым ФАС России с учетом железорудного концентрата. И эта ставка не будет распространяться на руды окисленных железистых кварцитов, поскольку из них железная руда не извлекается, они не товарные и идут в отвалы.Одновременно уточняется порядок расчета НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и расположенных в Красноярском крае. Для них ставка налога будет рассчитываться на основании среднемировых цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт исходя из 6% стоимости этих компонентов.Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2555 рублей за тонну руды. При этом показатель потерь при извлечении таких компонентов из многокомпонентных комплексных руд в процессе дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) принимается равным 0,15.Для апатит-штаффелитовых руд ставка налога составит 82 рубля за тонну, апатит-магнетитовых руд - 207 рублей, маложелезистых апатитовых руд – 132 рубля. А для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент повышается с 3,5 до 7.Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.Помимо этого, уточняется механизм определения НДПИ в отношении калийных солей. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 рублей на тонну добытой руды. При этом для новых инвестиционных проектов, реализуемых на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений, налоговая нагрузка сохранится на уровне 2021 года.
https://ria.ru/20210921/metally-1751215425.html
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экономика, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
14:45 18.11.2021
 
Госдума повысила с 2022 года НДПИ на железную руду, уголь и калийные соли

Госдума повысила с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, повышающий с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли.
Ставка НДПИ на железную руду будет установлена на уровне 4,8% от среднемировой цены на нее (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options, определяемым ФАС России с учетом железорудного концентрата. И эта ставка не будет распространяться на руды окисленных железистых кварцитов, поскольку из них железная руда не извлекается, они не товарные и идут в отвалы.
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Одновременно уточняется порядок расчета НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и расположенных в Красноярском крае. Для них ставка налога будет рассчитываться на основании среднемировых цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт исходя из 6% стоимости этих компонентов.
Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2555 рублей за тонну руды. При этом показатель потерь при извлечении таких компонентов из многокомпонентных комплексных руд в процессе дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) принимается равным 0,15.
Для апатит-штаффелитовых руд ставка налога составит 82 рубля за тонну, апатит-магнетитовых руд - 207 рублей, маложелезистых апатитовых руд – 132 рубля. А для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент повышается с 3,5 до 7.
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Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.
Помимо этого, уточняется механизм определения НДПИ в отношении калийных солей. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 рублей на тонну добытой руды. При этом для новых инвестиционных проектов, реализуемых на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений, налоговая нагрузка сохранится на уровне 2021 года.
 
ЭкономикаГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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