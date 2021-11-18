https://ria.ru/20211118/ukraina-1759723936.html

США ответили на сообщения о покушении американца на украинского министра

США ответили на сообщения о покушении американца на украинского министра - РИА Новости, 18.11.2021

США ответили на сообщения о покушении американца на украинского министра

Власти США ознакомились с сообщениями о якобы причастности американского подданного к планируемому покушению на министра аграрной политики и продовольствия... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T23:08

2021-11-18T23:08

2021-11-18T23:26

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Власти США ознакомились с сообщениями о якобы причастности американского подданного к планируемому покушению на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, Вашингтон продолжает внимательно следить за ситуацией, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента.Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что правоохранители задержали лиц, которые планировали покушение на Лещенко. По его словам, главным заказчиком убийства был гражданин США, также у него были несколько подельников, они были украинцами. Лещенко заявил на брифинге, что постоянно получал угрозы в свой адрес."Мы в курсе сообщений о задержании гражданина США на Украине. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по оказанию помощи американским гражданам за рубежом и внимательно следим за ситуацией. Из соображений конфиденциальности мы не располагаем дальнейшими комментариями", - сказал агентству высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20211118/ministr-1759722287.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, вашингтон (город), мвд украины, денис монастырский