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Шойгу доложил Путину об успешном запуске "Циркона" в Белом море

Шойгу доложил Путину об успешном запуске "Циркона" в Белом море - РИА Новости, 18.11.2021

Шойгу доложил Путину об успешном запуске "Циркона" в Белом море

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:23

2021-11-18T13:23

2021-11-18T13:23

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

белое море

циркон

россия

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", - сказали в ведомстве.Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" по морской мишени, находившейся в акватории Белого моря, сообщили сегодня в Минобороны. По данным объективного контроля, цель была поражена прямым попаданием.

белое море

россия

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2021

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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), белое море, циркон, россия