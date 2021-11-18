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Шойгу доложил Путину об успешном запуске "Циркона" в Белом море
Шойгу доложил Путину об успешном запуске "Циркона" в Белом море - РИА Новости, 18.11.2021
Шойгу доложил Путину об успешном запуске "Циркона" в Белом море
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:23
2021-11-18T13:23
2021-11-18T13:23
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
белое море
циркон
россия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", - сказали в ведомстве.Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" по морской мишени, находившейся в акватории Белого моря, сообщили сегодня в Минобороны. По данным объективного контроля, цель была поражена прямым попаданием.
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), белое море, циркон, россия
Шойгу доложил Путину об успешном запуске "Циркона" в Белом море
Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море