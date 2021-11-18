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https://ria.ru/20211118/telegram-1759713313.html
Дуров объяснил, как будет устроена реклама в Telegram
Дуров объяснил, как будет устроена реклама в Telegram - РИА Новости, 18.11.2021
Дуров объяснил, как будет устроена реклама в Telegram
Telegram планирует начать делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов, на которых отображаются подобные сообщения, написал основатель... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:45
2021-11-18T20:45
общество
павел дуров
telegram (приложение)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Telegram планирует начать делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов, на которых отображаются подобные сообщения, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале."Рекламные сообщения в настоящее время находятся в тестовом режиме и доступны не всем. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы (такие как оборудование и центры обработки данных, которые используются администраторами для доставки своего контента сотням миллионов пользователей), мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются рекламные сообщения - потому что это справедливо", - говорится в сообщении.Он добавил, что некоторые администраторы каналов в Telegram до этого уже размещали рекламу в виде обычных сообщений и выразил надежду, что новый формат рекламных сообщений предоставит более удобный и "менее хаотичный" способ продвижения каналов и ботов.В октябре Telegram сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения размещаются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, тексты ограничены 160 символами. Мессенджер отметил, что содержание рекламных сообщений основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.Дуров в своем канале в Telegram писал, что мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах - только в больших каналах. Он сообщил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone и Windows, и Linux.
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общество, павел дуров, telegram (приложение)
20:45 18.11.2021
 
Дуров объяснил, как будет устроена реклама в Telegram

Telegram планирует делиться доходами от рекламы с администраторами каналов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Telegram планирует начать делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов, на которых отображаются подобные сообщения, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
"Рекламные сообщения в настоящее время находятся в тестовом режиме и доступны не всем. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы (такие как оборудование и центры обработки данных, которые используются администраторами для доставки своего контента сотням миллионов пользователей), мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются рекламные сообщения - потому что это справедливо", - говорится в сообщении.
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Он добавил, что некоторые администраторы каналов в Telegram до этого уже размещали рекламу в виде обычных сообщений и выразил надежду, что новый формат рекламных сообщений предоставит более удобный и "менее хаотичный" способ продвижения каналов и ботов.
В октябре Telegram сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения размещаются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, тексты ограничены 160 символами. Мессенджер отметил, что содержание рекламных сообщений основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.
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Дуров в своем канале в Telegram писал, что мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах - только в больших каналах. Он сообщил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone и Windows, и Linux.
 
ОбществоПавел ДуровTelegram (приложение)
 
 
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