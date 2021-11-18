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Московский суд выписал Telegram новый штраф
Московский суд выписал Telegram новый штраф - РИА Новости, 18.11.2021
Московский суд выписал Telegram новый штраф
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенного контента еще на 3 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:03
2021-11-18T15:03
2021-11-18T15:07
москва
telegram (приложение)
происшествия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенного контента еще на 3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщал Роскомнадзор в начале ноября. С учетом нового штрафа сумма взысканий в отношении Telegram возросла до 42 миллионов рублей.
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москва, telegram (приложение), происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
15:03 18.11.2021 (обновлено: 15:07 18.11.2021)
Московский суд выписал Telegram новый штраф
Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на три миллиона за неудаление запрещенного контента