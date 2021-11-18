https://ria.ru/20211118/telegram-1759646309.html

Московский суд выписал Telegram новый штраф

Московский суд выписал Telegram новый штраф - РИА Новости, 18.11.2021

Московский суд выписал Telegram новый штраф

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенного контента еще на 3 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:03

2021-11-18T15:03

2021-11-18T15:07

москва

telegram (приложение)

происшествия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенного контента еще на 3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщал Роскомнадзор в начале ноября. С учетом нового штрафа сумма взысканий в отношении Telegram возросла до 42 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, telegram (приложение), происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия