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Пограничное состояние. Решит ли Москва главный вопрос Закавказья

Пограничное состояние. Решит ли Москва главный вопрос Закавказья - РИА Новости, 18.11.2021

Пограничное состояние. Решит ли Москва главный вопрос Закавказья

Полномасштабные бои между Арменией и Азербайджаном вновь напоминают события прошлого года, но на этот раз обострение не в Карабахе, а в Сюникской области... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T08:00

2021-11-18T08:00

2021-11-18T10:29

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Татьяна Мишина. Полномасштабные бои между Арменией и Азербайджаном вновь напоминают события прошлого года, но на этот раз обострение не в Карабахе, а в Сюникской области. Ереван просит помощи Москвы, а Турция обещает "не оставить азербайджанцев в одиночестве". В особенностях спорного региона и российской миротворческой миссии разбиралось РИА Новости.За выстрелами — вспышкаЗвуки выстрелов и взрывов доносились до приграничного села Ишханасар Сюникской области, рассказывает корреспондент Sputnik Армения. Летал беспилотник. Людей не эвакуировали, но, если бои продолжатся, детей вывезут."Не представляете, что здесь творилось. Земля под ногами ходуном ходила. Они (азербайджанцы. — Прим. ред.) все прекрасно видят, их позиции в пяти километрах", — говорит местная по имени Гоар. Уезжать она не собирается — некуда. Некому оставлять имущество и скот. Жители соседнего села Ангехакот требуют от властей оружие. Покидать дома не хотят: "Поверьте, наши люди постоят за себя, здесь жили наши отцы и дети".По официальным данным, с армянской стороны один погибший и тринадцать плененных, с 24 военными потеряна связь. С азербайджанской — семь убитых и десять раненых. Судя по сообщениям местных СМИ, азербайджанцы захватили две высоты — оттуда хорошо просматривается военный аэропорт в городе Сисиан, который используют в том числе и российские миротворцы.Обстановка нормализовалась после того, как министр обороны России Сергей Шойгу по очереди переговорил с коллегами из противоборствующих стран.Регион на граниСюникская область на юге Армении стала приграничной после подписанного год назад трехстороннего соглашения о прекращении огня. Под контроль Азербайджана перешли семь районов и почти двести населенных пунктов в Нагорном Карабахе.Две республики воевали за этот регион еще сто лет назад — во время очень короткого периода независимости. Армения добивалась выхода к иранской границе, Азербайджан — сухопутного коридора в Нахичевань и Турцию. Большевики оставили Сюник Советской Армении, что не мешало там мирно жить азербайджанцам до обострения этнического конфликта в конце 1980-х.После распада Советского Союза сюникцы на востоке формально граничили с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР), на юге — с Ираном, на западе — с Нахичеванской Автономной Республикой, анклавом Азербайджана. По окончании войны 2020-го восточный рубеж обнажился.В декабре мэр города Капана (административный центр Сюникской области) Геворг Парсян сообщал, что военные освобождают выгодные высоты, "сдаются врагу". А дорога, ведущая от Капана к четырем селам, попадает на территорию соседней республики. Прибывший Никол Пашинян объяснял местным жителям, что еще в 2010-м законом "Об административно-территориальном делении" Капан определили как рубеж Азербайджана. "ОДКБ придерживается этих границ и не может вмешиваться в ситуацию", — подчеркнул армянский премьер.В апреле прозвучали резкие высказывания азербайджанского президента о том, что через территорию Сюникской области (Баку называет ее Зангезуром) в любом случае пройдет транспортная артерия. Ильхам Алиев повторял: "Мы реализуем Зангезурский коридор. Не захочет Армения — решим силой". В том же выступлении он заявил: "Таким образом, наш народ вернется в Зангезур, который у него отняли 101 год назад". И даже упомянул, что Иреван (ныне Ереван) — якобы историческая территория Азербайджана.В Баку потом объясняли его слова желанием предотвратить "возможный реваншизм" армян. Это вопрос национальной обороны, настаивала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.Однако официальный Ереван ни о чем не предупреждал жителей. Весной в рамках предвыборной кампании Пашинян вновь приезжал в область. В небольшом промышленном городке Агарак ему кричали: "Никол — предатель", "Уходи!", дрались с его охранниками. Программу визита быстро свернули. В администрации президента ситуацию представили как провокацию неких сил. В Следственном комитете поднимали вопрос об уголовных делах по статье "Хулиганство".Новое обострение не заставило себя ждать. Двенадцатого мая азербайджанские военные беспрепятственно вошли на территорию, которую Армения считает своей. Ереван призывал союзников — Россию и ОДКБ — к более активным действиям. И уже тогда апеллировали к двустороннему договору от 1997 года, в котором говорится о военной помощи Москвы.Летом Алиев в очередной раз, не скрывая намерений, напомнил о территориальных претензиях: "Западный Зангезур (Сюникская область) сейчас под контролем Армении. Но в результате прокладки коридора, мы, конечно же, вернем своих граждан на землю предков... Такие планы есть". И даже упомянул озеро Севан — пообещал, что его "возвращение оставят на следующий этап".Три камня преткновенияМосква постоянно оказывает содействие в диалоге, однако сохраняет нейтралитет. В Кремле повторяют: республики должны в первую очередь соблюдать взятые год назад обязательства. Но добиться прогресса так и не удалось. Один из пунктов соглашения — полный обмен пленными. Баку вернул армянской стороне 114 военных (по другим оценкам — 122). В Ереване говорят еще о сорока удерживаемых — как минимум. Но азербайджанская сторона считает их "диверсантами", то есть будет не возвращать, а судить. Следующая болезненная тема — разблокировка транспортных коммуникаций. Азербайджан уделяет так много внимания Сюнику из-за желания проложить путь к своему анклаву Нахичевани, а значит, и к ближайшему союзнику — Турции. В Баку хотят видеть эту артерию экстерриториальной. Но тогда неясно, в чем логистическая и финансовая выгода армян. Эту ситуацию Москва тоже напрямую не комментировала. В сентябре в Ереван приехал вице-премьер Алексей Оверчук, член трехсторонней комиссии. Армянским журналистам он сказал, что вопрос о коридоре "не обсуждается".И главная проблема — границы. Москва не просто предлагает посредничество, но может сыграть ключевую роль. В октябре Владимир Путин сказал: "Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Потому что карты находятся в Генштабе российской армии. Вот, основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон — там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов, — где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять".Наконец на ноябрь Кремль анонсировал онлайн-встречу Путина, Пашиняна и Алиева. Многие ожидали решений по границам. Но переговоры перенесли. Оппозиционные армянские политики опасаются, что премьер подпишет невыгодное соглашение, которое еще больше поставит под удар Арцах (армянское название непризнанной республики). И территорию окончательно отрежут от Армении.Сложная дилемма Москвы"Отсутствие внятной реакции на агрессивные действия Баку разыграли аппетит азербайджанской стороны, внушили официальным лицам уверенность, что силовым давлением можно заставить Армению отказаться от Карабаха и подписать мирное соглашение. А заодно провести удобную для Азербайджана линию границы", — говорит армянский политический обозреватель Айк Халатян.По его мнению, инциденты с обстрелами были ожидаемы: "Тем более после досрочных выборов, выигранных Пашиняном в июне, и анонсированной им готовности пойти на серьезные уступки. В Баку полагали, что эта победа развяжет ему руки и он подпишет новый договор".В непростой ситуации, на взгляд собеседника, и Россия — как посредник и союзник Армении. "У Москвы сложная дилемма, любой ее шаг можно преподнести в невыгодном свете. Видимо, на это и ставит Баку, действуя в тесной связке с Анкарой (официальные лица Турции уже выразили полную поддержку). При этом лишь Россия способна обуздать агрессивные устремления тандема Турция — Азербайджан, стремящегося стать гегемоном в регионе", — отмечает Халатян.Кавказовед Нурлан Гасымов считает, что стороны сознательно шли на эскалацию: "Сперва история с починкой водопровода армянами недалеко от Шуши (одного из них азербайджанцы застрелили. — Прим. ред.). Потом армянин бросил гранату в азербайджанских военных, те проникли на территорию Армении и углубились на два километра. Не исключаю, что в Баку не ожидали такого развития событий. Азербайджанцы, видимо, хотели попугать армян, но натолкнулись на сопротивление. А по сути все это — элемент давления. Баку не собирается занимать Сюникскую область, но форсирует ситуацию, чтобы ускорить процесс делимитации границ и принудить армян начать хоть какой-то диалог".Политолог уверен: Алиев сейчас крайне заинтересован в том, чтобы представить азербайджанцам позитивные изменения по карабахскому направлению. Ведь он постоянно говорит, что конфликт остался в истории, но люди видят: это не так.Эксперты сходятся во мнении, что столкновения продолжатся. Ни один базовый вопрос пока не решен. И ни одна сторона не готова к компромиссу.

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

https://ria.ru/20210916/karabakh-1750222214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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