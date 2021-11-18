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В Марий Эл будут судить депутата, избившего мужчину за разожженный костер
В Марий Эл будут судить депутата, избившего мужчину за разожженный костер - РИА Новости, 18.11.2021
В Марий Эл будут судить депутата, избившего мужчину за разожженный костер
Сельский депутат из Марий Эл, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью человека, которого он избил из-за разведенного летом костра, предстанет перед... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:10
2021-11-18T12:10
происшествия
мари-турекский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Сельский депутат из Марий Эл, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью человека, которого он избил из-за разведенного летом костра, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, поздно вечером 17 августа депутат собрания депутатов одного из сельских поселений Мари-Турекского района Марий Эл, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел костер. В тот период в связи с пожарами в регионе был объявлен противопожарный режим. Мужчина подошел к компании молодых людей и сделал им замечание."В ходе конфликта он жестоко избил одного из местных жителей кулаком, а затем разбил кальян, находившийся рядом с костром, и ударил потерпевшего колбой по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении регионального СУСК.В отношении депутата возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20210806/deputat-1744722512.html
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мари-турекский район
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происшествия, мари-турекский район, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия
12:10 18.11.2021
 
В Марий Эл будут судить депутата, избившего мужчину за разожженный костер

В Марий Эл будут судить депутата, пьяным избившего мужчину за разведенный летом костер

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Сельский депутат из Марий Эл, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью человека, которого он избил из-за разведенного летом костра, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, поздно вечером 17 августа депутат собрания депутатов одного из сельских поселений Мари-Турекского района Марий Эл, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел костер. В тот период в связи с пожарами в регионе был объявлен противопожарный режим. Мужчина подошел к компании молодых людей и сделал им замечание.
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"В ходе конфликта он жестоко избил одного из местных жителей кулаком, а затем разбил кальян, находившийся рядом с костром, и ударил потерпевшего колбой по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В отношении депутата возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Уголовное дело направлено в суд.
Скриншот из видео с издевательствами над беркутом
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ПроисшествияМари-Турекский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Марий ЭлРоссия
 
 
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