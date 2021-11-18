https://ria.ru/20211118/sud-1759604758.html

В Марий Эл будут судить депутата, избившего мужчину за разожженный костер

В Марий Эл будут судить депутата, избившего мужчину за разожженный костер - РИА Новости, 18.11.2021

В Марий Эл будут судить депутата, избившего мужчину за разожженный костер

Сельский депутат из Марий Эл, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью человека, которого он избил из-за разведенного летом костра, предстанет перед... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:10

2021-11-18T12:10

2021-11-18T12:10

происшествия

мари-турекский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика марий эл

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Сельский депутат из Марий Эл, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью человека, которого он избил из-за разведенного летом костра, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, поздно вечером 17 августа депутат собрания депутатов одного из сельских поселений Мари-Турекского района Марий Эл, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел костер. В тот период в связи с пожарами в регионе был объявлен противопожарный режим. Мужчина подошел к компании молодых людей и сделал им замечание."В ходе конфликта он жестоко избил одного из местных жителей кулаком, а затем разбил кальян, находившийся рядом с костром, и ударил потерпевшего колбой по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении регионального СУСК.В отношении депутата возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20210806/deputat-1744722512.html

https://ria.ru/20200905/berkut-1576808715.html

мари-турекский район

россия

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происшествия, мари-турекский район, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия