https://ria.ru/20211118/sputnik-1759627653.html

В Совфеде высоко оценили готовность Израиля признать "Спутник V"

В Совфеде высоко оценили готовность Израиля признать "Спутник V" - РИА Новости, 18.11.2021

В Совфеде высоко оценили готовность Израиля признать "Спутник V"

Признание Израилем российской вакцины "Спутник V" будет способствовать не только восстановлению потоков в обе страны, но и продвижению ситуации с взаимным... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:47

2021-11-18T13:47

2021-11-18T13:47

распространение коронавируса

в мире

израиль

сша

франция

константин косачев

министерство туризма израиля

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Признание Израилем российской вакцины "Спутник V" будет способствовать не только восстановлению потоков в обе страны, но и продвижению ситуации с взаимным признанием вакцин с другими странами на уровне международных организаций, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Косачев провел встречу с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере туризма, в том числе в связи с признанием Израилем российской вакцины "Спутник V", говорится в сообщении пресс-службы СФ.Косачев "высоко оценил готовность Израиля фактически и юридически признать российскую вакцину, что будет способствовать не только восстановлению потоков в обе стороны, но и продвижению ситуации с взаимным признанием вакцин с другими странами и на уровне международных организаций", отмечается в сообщении."Мы благодарны нашим израильским партнерам за их инициативную и открытую позицию в отношении сотрудничества с Россией в сфере туризма", - отметил сенатор. "Это, безусловно, будет позитивно воспринято в российском обществе. В свою очередь, Совет Федерации готов к взаимодействию с израильскими коллегами для того, чтобы максимально оперативно и гибко решать все возникающие проблемы для восстановления туристического сообщения между нашими странами", - заверил он.Косачев напомнил, что Россия занимает третье место в тройке лидеров по турпотоку в Израиль, уступая лишь США и Франции. Так, в доковидном 2019 году Израиль с туристическими целями посетило 318 тысяч российских граждан, Россию – 270 тысяч израильтян. Реализована трехгодичная Программа совместных действий между министерством туризма Израиля и Федеральным агентством по туризму России по расширению сотрудничества и обмену информацией и опытом в области туризма.В свою очередь Йоэль Развозов отметил, Россию и Израиль связывают дружеские, стратегические и партнерские отношения. По его словам, власти Израиля задействовали все механизмы для срочного решения технических вопросов, позволяющих принимать гостей, привитых "Спутником V". "Сейчас механизм не доработан до конца, в том числе не внесены поправки в законодательство. Нам очень важно обмениваться информацией и опытом в этой сфере", - сказал политик.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

израиль

сша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сша, франция, константин косачев, министерство туризма израиля, совет федерации рф, здоровье - общество, новости - туризм, туристы, коронавирусы, туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, йоэль развозов (министр туризма израиля)