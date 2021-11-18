В Совфеде высоко оценили готовность Израиля признать "Спутник V"
Сенатор Косачев высоко оценил готовность Израиля признать российскую вакцину "Спутник V"
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Признание Израилем российской вакцины "Спутник V" будет способствовать не только восстановлению потоков в обе страны, но и продвижению ситуации с взаимным признанием вакцин с другими странами на уровне международных организаций, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Косачев провел встречу с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере туризма, в том числе в связи с признанием Израилем российской вакцины "Спутник V", говорится в сообщении пресс-службы СФ.
Косачев "высоко оценил готовность Израиля фактически и юридически признать российскую вакцину, что будет способствовать не только восстановлению потоков в обе стороны, но и продвижению ситуации с взаимным признанием вакцин с другими странами и на уровне международных организаций", отмечается в сообщении.
"Мы благодарны нашим израильским партнерам за их инициативную и открытую позицию в отношении сотрудничества с Россией в сфере туризма", - отметил сенатор. "Это, безусловно, будет позитивно воспринято в российском обществе. В свою очередь, Совет Федерации готов к взаимодействию с израильскими коллегами для того, чтобы максимально оперативно и гибко решать все возникающие проблемы для восстановления туристического сообщения между нашими странами", - заверил он.
Косачев напомнил, что Россия занимает третье место в тройке лидеров по турпотоку в Израиль, уступая лишь США и Франции. Так, в доковидном 2019 году Израиль с туристическими целями посетило 318 тысяч российских граждан, Россию – 270 тысяч израильтян. Реализована трехгодичная Программа совместных действий между министерством туризма Израиля и Федеральным агентством по туризму России по расширению сотрудничества и обмену информацией и опытом в области туризма.
В свою очередь Йоэль Развозов отметил, Россию и Израиль связывают дружеские, стратегические и партнерские отношения. По его словам, власти Израиля задействовали все механизмы для срочного решения технических вопросов, позволяющих принимать гостей, привитых "Спутником V". "Сейчас механизм не доработан до конца, в том числе не внесены поправки в законодательство. Нам очень важно обмениваться информацией и опытом в этой сфере", - сказал политик.