19:37 18.11.2021 (обновлено: 20:05 18.11.2021)
Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил
Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил, сравнив его с подвигом
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. СМИ вносят вклад в выполнение задач российской армией, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Ваша работа <...> почти подвиг, во многом рядом с подвигом, а иногда действительно подвиг. Мы стали для вас открытыми, мы доверились вам, и вы это доверие оправдали, поэтому спасибо вам за вашу работу", — сказал он на церемонии награждения победителей VII конкурса "Медиа-АС 2021".
Глава Минобороны также упомянул миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. По его словам, благодаря тому как журналисты показали российские силы, "всем стало спокойно, и потянулись беженцы назад, и люди начали возвращаться в свои дома, стеклить эти дома".
Среди награжденных — первый заместитель директора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Светлана Каражас, ей вручили памятную медаль фронтового корреспондента Константина Симонова.
Конкурс "Медиа-АС" проводился в девяти номинациях, в том числе "Лучшие кадры" за новостной репортаж, "Сила слова" за лучший материал в газетах и журналах, "Молния" за работу в информагентствах, "На острие атаки" за статью в региональных СМИ.
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