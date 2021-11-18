https://ria.ru/20211118/shoygu-1759706563.html

Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил

Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил - РИА Новости, 18.11.2021

Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил

СМИ вносят вклад в выполнение задач российской армией, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:37

2021-11-18T19:37

2021-11-18T20:05

общество

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. СМИ вносят вклад в выполнение задач российской армией, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.В пример генерал привел возвращение беженцев в Сирию. "За это время почти два миллиона, сегодня больше, вернулись в свои дома. Я говорю не о внутренне перемещенных лицах, а о тех, кто вернулся с территории Ливана, Турции, из-за Ефратья. Это ваша работа. Вместе с нами", — отметил Шойгу. Глава Минобороны также упомянул миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. По его словам, благодаря тому как журналисты показали российские силы, "всем стало спокойно, и потянулись беженцы назад, и люди начали возвращаться в свои дома, стеклить эти дома". Среди награжденных — первый заместитель директора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Светлана Каражас, ей вручили памятную медаль фронтового корреспондента Константина Симонова.Конкурс "Медиа-АС" проводился в девяти номинациях, в том числе "Лучшие кадры" за новостной репортаж, "Сила слова" за лучший материал в газетах и журналах, "Молния" за работу в информагентствах, "На острие атаки" за статью в региональных СМИ.

https://ria.ru/20210113/nagrady-1592878465.html

https://rsport.ria.ru/20210429/shoygu-1730572033.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, россия