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Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил
Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил - РИА Новости, 18.11.2021
Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил
СМИ вносят вклад в выполнение задач российской армией, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:37
2021-11-18T20:05
общество
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. СМИ вносят вклад в выполнение задач российской армией, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.В пример генерал привел возвращение беженцев в Сирию. "За это время почти два миллиона, сегодня больше, вернулись в свои дома. Я говорю не о внутренне перемещенных лицах, а о тех, кто вернулся с территории Ливана, Турции, из-за Ефратья. Это ваша работа. Вместе с нами", — отметил Шойгу. Глава Минобороны также упомянул миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. По его словам, благодаря тому как журналисты показали российские силы, "всем стало спокойно, и потянулись беженцы назад, и люди начали возвращаться в свои дома, стеклить эти дома". Среди награжденных — первый заместитель директора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Светлана Каражас, ей вручили памятную медаль фронтового корреспондента Константина Симонова.Конкурс "Медиа-АС" проводился в девяти номинациях, в том числе "Лучшие кадры" за новостной репортаж, "Сила слова" за лучший материал в газетах и журналах, "Молния" за работу в информагентствах, "На острие атаки" за статью в региональных СМИ.
https://ria.ru/20210113/nagrady-1592878465.html
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общество, сергей шойгу, россия
19:37 18.11.2021 (обновлено: 20:05 18.11.2021)
 
Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил

Шойгу отметил вклад журналистов в успехи Вооруженных сил, сравнив его с подвигом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта
Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. СМИ вносят вклад в выполнение задач российской армией, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Ваша работа <...> почти подвиг, во многом рядом с подвигом, а иногда действительно подвиг. Мы стали для вас открытыми, мы доверились вам, и вы это доверие оправдали, поэтому спасибо вам за вашу работу", — сказал он на церемонии награждения победителей VII конкурса "Медиа-АС 2021".
В пример генерал привел возвращение беженцев в Сирию. "За это время почти два миллиона, сегодня больше, вернулись в свои дома. Я говорю не о внутренне перемещенных лицах, а о тех, кто вернулся с территории Ливана, Турции, из-за Ефратья. Это ваша работа. Вместе с нами", — отметил Шойгу.
Глава Минобороны также упомянул миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. По его словам, благодаря тому как журналисты показали российские силы, "всем стало спокойно, и потянулись беженцы назад, и люди начали возвращаться в свои дома, стеклить эти дома".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии министерства обороны - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 15:24
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
Среди награжденных — первый заместитель директора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Светлана Каражас, ей вручили памятную медаль фронтового корреспондента Константина Симонова.
Конкурс "Медиа-АС" проводился в девяти номинациях, в том числе "Лучшие кадры" за новостной репортаж, "Сила слова" за лучший материал в газетах и журналах, "Молния" за работу в информагентствах, "На острие атаки" за статью в региональных СМИ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 19:46
Шойгу вручил премию "Армеец года"
 
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