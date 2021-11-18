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Проверка в вузе не связана с делом ректора, заявили в "Шанинке"
Проверка в вузе не связана с делом ректора, заявили в "Шанинке" - РИА Новости, 18.11.2021
Проверка в вузе не связана с делом ректора, заявили в "Шанинке"
Проверка прокуратуры в вузе не связана с делом ректора "Шанинки" Сергея Зуева, сообщается на официальном сайте Московской высшей школы социальных и... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:13
2021-11-18T16:13
происшествия
манчестерский университет
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
московская высшая школа социальных и экономических наук
теодор шанин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проверка прокуратуры в вузе не связана с делом ректора "Шанинки" Сергея Зуева, сообщается на официальном сайте Московской высшей школы социальных и экономических наук."Юридически проверка никак не связана с делом, такие проверки иногда проводятся в разных вузах. В течение двух дней у нас в гостях был представитель прокуратуры и эксперт Рособрнадзора (формально эта организация не участвует в проверке). Никаких экстраординарных документов у нас не запрашивали – проверяют учебные программы, юридическую и бухгалтерскую отчётность", - сообщается на сайте.В сообщении уточняется, что проверка должна была закончиться 17 ноября: по её окончании может ничего не произойти, а могут быть отправлены предписания в соответствующие инстанции."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована.
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происшествия, манчестерский университет, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московская высшая школа социальных и экономических наук, теодор шанин
16:13 18.11.2021
 
Проверка в вузе не связана с делом ректора, заявили в "Шанинке"

В "Шанинке" заявили, что прокурорская проверка в вузе не связана с делом ректора Зуева

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проверка прокуратуры в вузе не связана с делом ректора "Шанинки" Сергея Зуева, сообщается на официальном сайте Московской высшей школы социальных и экономических наук.
"Юридически проверка никак не связана с делом, такие проверки иногда проводятся в разных вузах. В течение двух дней у нас в гостях был представитель прокуратуры и эксперт Рособрнадзора (формально эта организация не участвует в проверке). Никаких экстраординарных документов у нас не запрашивали – проверяют учебные программы, юридическую и бухгалтерскую отчётность", - сообщается на сайте.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 11:57
Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
В сообщении уточняется, что проверка должна была закончиться 17 ноября: по её окончании может ничего не произойти, а могут быть отправлены предписания в соответствующие инстанции.
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.
По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована.
 
ПроисшествияМанчестерский университетФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Московская высшая школа социальных и экономических наукТеодор Шанин
 
 
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