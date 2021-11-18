https://ria.ru/20211118/shaninka-1759659355.html

Проверка в вузе не связана с делом ректора, заявили в "Шанинке"

Проверка в вузе не связана с делом ректора, заявили в "Шанинке" - РИА Новости, 18.11.2021

Проверка в вузе не связана с делом ректора, заявили в "Шанинке"

Проверка прокуратуры в вузе не связана с делом ректора "Шанинки" Сергея Зуева, сообщается на официальном сайте Московской высшей школы социальных и... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:13

2021-11-18T16:13

2021-11-18T16:13

происшествия

манчестерский университет

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

московская высшая школа социальных и экономических наук

теодор шанин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проверка прокуратуры в вузе не связана с делом ректора "Шанинки" Сергея Зуева, сообщается на официальном сайте Московской высшей школы социальных и экономических наук."Юридически проверка никак не связана с делом, такие проверки иногда проводятся в разных вузах. В течение двух дней у нас в гостях был представитель прокуратуры и эксперт Рособрнадзора (формально эта организация не участвует в проверке). Никаких экстраординарных документов у нас не запрашивали – проверяют учебные программы, юридическую и бухгалтерскую отчётность", - сообщается на сайте.В сообщении уточняется, что проверка должна была закончиться 17 ноября: по её окончании может ничего не произойти, а могут быть отправлены предписания в соответствующие инстанции."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована.

https://ria.ru/20211110/sizo-1758366411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, манчестерский университет, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московская высшая школа социальных и экономических наук, теодор шанин