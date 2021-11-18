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В "Шанинке" заявили о выполнении контрактных обязательств перед ФНФРО
В "Шанинке" заявили о выполнении контрактных обязательств перед ФНФРО - РИА Новости, 18.11.2021
В "Шанинке" заявили о выполнении контрактных обязательств перед ФНФРО
Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") выполнила обязательства перед Фондом новых форм развития образования (ФНФРО) по двум этапам... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:52
2021-11-18T15:52
манчестерский университет
московская высшая школа социальных и экономических наук
теодор шанин
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") выполнила обязательства перед Фондом новых форм развития образования (ФНФРО) по двум этапам контракта, акты приема по ним были подписаны, по третьему этапу была выплачена неустойка, сообщается на сайте высшей школы."Шанинка" опубликовала на своем сайте материал по контрактам, которые "легли в основу претензий" к ректору вуза Сергею Зуеву и Кристине Крючковой, которая занимала должность исполнительного директора вуза.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована.Сослано заявлению Московской высшей школы социальных и экономических наук, они выполнили свои обязательства перед Фондом новых форм развития образования (ФНФРО) по тем этапам контрактов, за которые получили оплату, а все акты приёма работ были подписаны заказчиком. Во время пандемии и большого локдауна на стороне заказчика полностью сменилась команда, занимавшаяся контрактами, обращается внимание в сообщении."Коммуникация стала крайне затрудненной. Наши сотрудники не смогли отчитаться за третий этап контракта, потому что фонд не прислал новые формы отчётности, несмотря на наши неоднократные просьбы, а когда состоялась встреча ответственных сотрудников с обеих сторон, сроки по отчётам уже были формально нарушены. Договор был расторгнут по соглашению сторон", - отметили в "Шанинке".За третий этап контракта "Шанинка" не получила денег, потому что формально он не был завершен, следует из сообщения. В нем также говорится, что часть работ по нему была проведена, а результаты переданы заказчику, но ФНФРО выставил претензионный иск с требованием оплатить пеню."Первоначальная сумма этой неустойки в три раза превышала стоимость обоих контрактов вместе взятых. Были проведены две официальные юридические экспертизы – "Шанинка" привлекала своих юристов, ФНФРО своих, обе экспертизы сочли требования заказчика завышенными – и в итоге стороны пришли к соглашению о выплате неустойки 447 000 рублей, которые "Шанинка" добросовестно заплатила. Мы были уверены, что на этом история закончилась", - говорится в комментарии "Шанинки"."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20211110/sizo-1758366411.html
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манчестерский университет, московская высшая школа социальных и экономических наук, теодор шанин, россия
15:52 18.11.2021
 
В "Шанинке" заявили о выполнении контрактных обязательств перед ФНФРО

В "Шанинке" заявили о выполнении контрактных обязательств и выплате неустойки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание МВШСЭН
Здание МВШСЭН - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") выполнила обязательства перед Фондом новых форм развития образования (ФНФРО) по двум этапам контракта, акты приема по ним были подписаны, по третьему этапу была выплачена неустойка, сообщается на сайте высшей школы.
"Шанинка" опубликовала на своем сайте материал по контрактам, которые "легли в основу претензий" к ректору вуза Сергею Зуеву и Кристине Крючковой, которая занимала должность исполнительного директора вуза.
Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова.
По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 11:57
Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
Сослано заявлению Московской высшей школы социальных и экономических наук, они выполнили свои обязательства перед Фондом новых форм развития образования (ФНФРО) по тем этапам контрактов, за которые получили оплату, а все акты приёма работ были подписаны заказчиком. Во время пандемии и большого локдауна на стороне заказчика полностью сменилась команда, занимавшаяся контрактами, обращается внимание в сообщении.
"Коммуникация стала крайне затрудненной. Наши сотрудники не смогли отчитаться за третий этап контракта, потому что фонд не прислал новые формы отчётности, несмотря на наши неоднократные просьбы, а когда состоялась встреча ответственных сотрудников с обеих сторон, сроки по отчётам уже были формально нарушены. Договор был расторгнут по соглашению сторон", - отметили в "Шанинке".
За третий этап контракта "Шанинка" не получила денег, потому что формально он не был завершен, следует из сообщения. В нем также говорится, что часть работ по нему была проведена, а результаты переданы заказчику, но ФНФРО выставил претензионный иск с требованием оплатить пеню.
"Первоначальная сумма этой неустойки в три раза превышала стоимость обоих контрактов вместе взятых. Были проведены две официальные юридические экспертизы – "Шанинка" привлекала своих юристов, ФНФРО своих, обе экспертизы сочли требования заказчика завышенными – и в итоге стороны пришли к соглашению о выплате неустойки 447 000 рублей, которые "Шанинка" добросовестно заплатила. Мы были уверены, что на этом история закончилась", - говорится в комментарии "Шанинки".
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Манчестерский университетМосковская высшая школа социальных и экономических наукТеодор ШанинРоссия
 
 
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