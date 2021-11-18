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Саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога, заявил Путин
Саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога, заявил Путин
Саммит с президентом США Джо Байденом приоткрыл возможности для диалога РФ и США и выправления отношений, кое-что уже делается, заявил глава российского... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:01
2021-11-18T17:01
2021-11-18T17:01
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Саммит с президентом США Джо Байденом приоткрыл возможности для диалога РФ и США и выправления отношений, кое-что уже делается, заявил глава российского государства Владимир Путин."Проведенный тем не менее в июне в Женеве саммит с президентом Байденом все-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений. И важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договоренности. Кое-что уже делается, надо это признать, действительно", - сказал он на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Путин отметил, что уже начата совместная работа по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности.
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в мире, сша, женева (город), владимир путин, джо байден, россия
Саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога, заявил Путин
Путин: саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога и выправления отношений