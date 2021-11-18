https://ria.ru/20211118/sammit-1759671733.html

Саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога, заявил Путин

Саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

Саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога, заявил Путин

Саммит с президентом США Джо Байденом приоткрыл возможности для диалога РФ и США и выправления отношений, кое-что уже делается, заявил глава российского... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:01

2021-11-18T17:01

2021-11-18T17:01

в мире

сша

женева (город)

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Саммит с президентом США Джо Байденом приоткрыл возможности для диалога РФ и США и выправления отношений, кое-что уже делается, заявил глава российского государства Владимир Путин."Проведенный тем не менее в июне в Женеве саммит с президентом Байденом все-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений. И важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договоренности. Кое-что уже делается, надо это признать, действительно", - сказал он на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Путин отметил, что уже начата совместная работа по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности.

https://ria.ru/20211116/bayden-1759231459.html

сша

женева (город)

россия

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в мире, сша, женева (город), владимир путин, джо байден, россия