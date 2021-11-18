https://ria.ru/20211118/rodniki-1759646468.html

В Ленобласти благоустроили 15 родников

В Ленобласти благоустроили 15 родников - РИА Новости, 18.11.2021

В Ленобласти благоустроили 15 родников

В Ленобласти благоустроили 15 родников в рамках экологического проекта "Чистые родники Ленинградской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:12

2021-11-18T15:12

2021-11-18T15:12

ленинградская область

общество

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759647882_0:0:739:415_1920x0_80_0_0_683068e60be452e774e256f9c668dd12.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Ленобласти благоустроили 15 родников в рамках экологического проекта "Чистые родники Ленинградской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, сотрудники Ресурсного центра "Мастерская свободы" вместе с сообществом петербургских блогеров провели 15 эко-субботников и благоустроили территорию возле родников – установили пять столов, десять скамеек и 15 информационных щитов. Всего в расчистке и благоустройстве территорий приняли участие 25 волонтеров. Компанию энтузиастам составил неофициальный туристический символ Ленинградской области – лось Лосилий."Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области. География проекта охватила 10 районов Ленинградской области: Тосненский, Гатчинский, Приозерский, Ломоносовский, Волосовский, Всеволожский, Кировский, Кингисеппский, Лужский и Волховский", — отметил собеседник агентства.Миссия проекта "Чистые родники Ленинградской области" – привлечь внимание общественности к заботе об окружающей среде и чистоте воды родников. Ранее в поддержку проекта прошел онлайн-квест "По следам чистой воды Ленинградской области", в котором приняло участие более ста человек. Мероприятия откликаются на тематику "Года чистой воды", которым объявлен в регионе 2021 год, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211116/mammograf-1759285240.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ленинградская область