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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211118/rodniki-1759646468.html
В Ленобласти благоустроили 15 родников
В Ленобласти благоустроили 15 родников - РИА Новости, 18.11.2021
В Ленобласти благоустроили 15 родников
В Ленобласти благоустроили 15 родников в рамках экологического проекта "Чистые родники Ленинградской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:12
2021-11-18T15:12
ленинградская область
общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Ленобласти благоустроили 15 родников в рамках экологического проекта "Чистые родники Ленинградской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, сотрудники Ресурсного центра "Мастерская свободы" вместе с сообществом петербургских блогеров провели 15 эко-субботников и благоустроили территорию возле родников – установили пять столов, десять скамеек и 15 информационных щитов. Всего в расчистке и благоустройстве территорий приняли участие 25 волонтеров. Компанию энтузиастам составил неофициальный туристический символ Ленинградской области – лось Лосилий."Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области. География проекта охватила 10 районов Ленинградской области: Тосненский, Гатчинский, Приозерский, Ломоносовский, Волосовский, Всеволожский, Кировский, Кингисеппский, Лужский и Волховский", — отметил собеседник агентства.Миссия проекта "Чистые родники Ленинградской области" – привлечь внимание общественности к заботе об окружающей среде и чистоте воды родников. Ранее в поддержку проекта прошел онлайн-квест "По следам чистой воды Ленинградской области", в котором приняло участие более ста человек. Мероприятия откликаются на тематику "Года чистой воды", которым объявлен в регионе 2021 год, добавили в пресс-службе.
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общество, ленинградская область
15:12 18.11.2021
 

В Ленобласти благоустроили 15 родников

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиБлагоустройство родника в рамках экологического проекта "Чистые родники Ленинградской области"
Благоустройство родника в рамках экологического проекта Чистые родники Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Ленобласти благоустроили 15 родников в рамках экологического проекта "Чистые родники Ленинградской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, сотрудники Ресурсного центра "Мастерская свободы" вместе с сообществом петербургских блогеров провели 15 эко-субботников и благоустроили территорию возле родников – установили пять столов, десять скамеек и 15 информационных щитов. Всего в расчистке и благоустройстве территорий приняли участие 25 волонтеров. Компанию энтузиастам составил неофициальный туристический символ Ленинградской области – лось Лосилий.
"Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области. География проекта охватила 10 районов Ленинградской области: Тосненский, Гатчинский, Приозерский, Ломоносовский, Волосовский, Всеволожский, Кировский, Кингисеппский, Лужский и Волховский", — отметил собеседник агентства.
Миссия проекта "Чистые родники Ленинградской области" – привлечь внимание общественности к заботе об окружающей среде и чистоте воды родников. Ранее в поддержку проекта прошел онлайн-квест "По следам чистой воды Ленинградской области", в котором приняло участие более ста человек. Мероприятия откликаются на тематику "Года чистой воды", которым объявлен в регионе 2021 год, добавили в пресс-службе.
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