https://ria.ru/20211118/restoran-1759704212.html

Умер основатель ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке

Умер основатель ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.11.2021

Умер основатель ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке

Основатель знаменитого ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке Роман Каплан скончался на 84-м году жизни, сообщается в Instagram ресторана. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:23

2021-11-18T19:23

2021-11-18T19:27

майами

манхэттен

нью-йорк (город)

иосиф бродский

михаил барышников

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НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя – РИА Новости. Основатель знаменитого ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке Роман Каплан скончался на 84-м году жизни, сообщается в Instagram ресторана."С тяжелым сердцем и глубокой печалью вынуждены сообщить, что Роман Каплан покинул нас", - говорится в сообщении.В нем отмечается, что основатель "Русского самовара" умер рано утром в четверг в больнице в Майами.Как ожидается, похороны пройдут в Нью-Йорке.Каплан был советским и американским литературоведом и переводчиком. В 1986 году он вместе с Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым открыл на Манхэттене знаменитый ресторан "Русский самовар".

https://ria.ru/20211118/akter-1759650918.html

майами

манхэттен

нью-йорк (город)

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майами, манхэттен, нью-йорк (город), иосиф бродский, михаил барышников