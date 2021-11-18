https://ria.ru/20211118/restoran-1759704212.html
Умер основатель ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке
Умер основатель ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.11.2021
Умер основатель ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке
Основатель знаменитого ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке Роман Каплан скончался на 84-м году жизни, сообщается в Instagram ресторана. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:23
2021-11-18T19:23
2021-11-18T19:27
майами
манхэттен
нью-йорк (город)
иосиф бродский
михаил барышников
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НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя – РИА Новости. Основатель знаменитого ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке Роман Каплан скончался на 84-м году жизни, сообщается в Instagram ресторана."С тяжелым сердцем и глубокой печалью вынуждены сообщить, что Роман Каплан покинул нас", - говорится в сообщении.В нем отмечается, что основатель "Русского самовара" умер рано утром в четверг в больнице в Майами.Как ожидается, похороны пройдут в Нью-Йорке.Каплан был советским и американским литературоведом и переводчиком. В 1986 году он вместе с Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым открыл на Манхэттене знаменитый ресторан "Русский самовар".
https://ria.ru/20211118/akter-1759650918.html
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майами, манхэттен, нью-йорк (город), иосиф бродский, михаил барышников
19:23 18.11.2021 (обновлено: 19:27 18.11.2021)
Умер основатель ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке
Основатель знаменитого ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке умер на 84-м году жизни