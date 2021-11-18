https://ria.ru/20211118/rashkin-1759645863.html

Жириновский прокомментировал признание Рашкина в убийстве лося

Жириновский прокомментировал признание Рашкина в убийстве лося - РИА Новости, 18.11.2021

Жириновский прокомментировал признание Рашкина в убийстве лося

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов "попрощаться" с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, которого Госдума может лишить депутатской... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:02

2021-11-18T15:02

2021-11-18T15:02

политика

саратовская область

владимир жириновский

валерий рашкин

госдума рф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:51:3074:1780_1920x0_80_0_0_324c90b38a88fa67dfb01a19a8b18c98.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов "попрощаться" с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, которого Госдума может лишить депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры РФ, и выразил недоумение, зачем народному избраннику нужно было убивать лося.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Изначально сам депутат утверждал, что тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой, однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. В четверг Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором признался, что застрелил лося."Мы в четверг, 25 ноября попрощаемся с Валерием Федоровичем", - заявил журналистам Жириновский, выразив мнение, что в отношении Рашкина будет возбуждено уголовное дело.Представление Генпрокуратуры РФ о лишении депутата от КПРФ депутатской неприкосновенности поступило в Думу, сообщил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Голосование депутатов по этому вопросу может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября."Своевременный запрос (генпрокурора РФ)… Все, кто ставит задачу построения нового общества и свержения власти – опасные элементы", - заявил лидер либерал-демократов, напомнив, что Рашкин был среди участников несогласованной акции КПРФ в Москве после сентябрьских выборов."Зачем убивать лося?" - также добавил Жириновский.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.

https://ria.ru/20211118/rashkin-1759603425.html

https://ria.ru/20211030/rashkin-1757008235.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, саратовская область, владимир жириновский, валерий рашкин, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина