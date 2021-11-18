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https://ria.ru/20211118/rashkin-1759645863.html
Жириновский прокомментировал признание Рашкина в убийстве лося
Жириновский прокомментировал признание Рашкина в убийстве лося - РИА Новости, 18.11.2021
Жириновский прокомментировал признание Рашкина в убийстве лося
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов "попрощаться" с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, которого Госдума может лишить депутатской... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:02
2021-11-18T15:02
политика
саратовская область
владимир жириновский
валерий рашкин
госдума рф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов "попрощаться" с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, которого Госдума может лишить депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры РФ, и выразил недоумение, зачем народному избраннику нужно было убивать лося.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Изначально сам депутат утверждал, что тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой, однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. В четверг Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором признался, что застрелил лося."Мы в четверг, 25 ноября попрощаемся с Валерием Федоровичем", - заявил журналистам Жириновский, выразив мнение, что в отношении Рашкина будет возбуждено уголовное дело.Представление Генпрокуратуры РФ о лишении депутата от КПРФ депутатской неприкосновенности поступило в Думу, сообщил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Голосование депутатов по этому вопросу может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября."Своевременный запрос (генпрокурора РФ)… Все, кто ставит задачу построения нового общества и свержения власти – опасные элементы", - заявил лидер либерал-демократов, напомнив, что Рашкин был среди участников несогласованной акции КПРФ в Москве после сентябрьских выборов."Зачем убивать лося?" - также добавил Жириновский.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.
https://ria.ru/20211118/rashkin-1759603425.html
https://ria.ru/20211030/rashkin-1757008235.html
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политика, саратовская область, владимир жириновский, валерий рашкин, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
15:02 18.11.2021
 
Жириновский прокомментировал признание Рашкина в убийстве лося

Жириновский: в Госдуме 25 ноября попрощаются с Рашкиным, признавшимся в убийстве лося

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов "попрощаться" с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, которого Госдума может лишить депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры РФ, и выразил недоумение, зачем народному избраннику нужно было убивать лося.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Изначально сам депутат утверждал, что тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой, однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. В четверг Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором признался, что застрелил лося.
"Мы в четверг, 25 ноября попрощаемся с Валерием Федоровичем", - заявил журналистам Жириновский, выразив мнение, что в отношении Рашкина будет возбуждено уголовное дело.
Представление Генпрокуратуры РФ о лишении депутата от КПРФ депутатской неприкосновенности поступило в Думу, сообщил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Голосование депутатов по этому вопросу может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября.
"Своевременный запрос (генпрокурора РФ)… Все, кто ставит задачу построения нового общества и свержения власти – опасные элементы", - заявил лидер либерал-демократов, напомнив, что Рашкин был среди участников несогласованной акции КПРФ в Москве после сентябрьских выборов.
"Зачем убивать лося?" - также добавил Жириновский.
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 12:03
Эксперт прокомментировал признание депутата Рашкина в убийстве лося
Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 15:36
КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным, заявил Зюганов
 
ПолитикаСаратовская областьВладимир ЖириновскийВалерий РашкинГосдума РФДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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