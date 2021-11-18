https://ria.ru/20211118/rabstvo-1759576748.html

Находившийся в рабстве россиянин вылетел из Казахстана в Москву

Находившийся в рабстве россиянин вылетел из Казахстана в Москву - РИА Новости, 18.11.2021

Находившийся в рабстве россиянин вылетел из Казахстана в Москву

Гражданин России Алексей Котов, заявлявший ранее в видеообращении о том, что в течение долгих лет находится в Казахстане и его принуждают к труду, в четверг... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:52

2021-11-18T09:52

2021-11-18T09:52

москва

аэрофлот

карагандинская область

россия

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АЛМА-АТА, 18 ноя - РИА Новости. Гражданин России Алексей Котов, заявлявший ранее в видеообращении о том, что в течение долгих лет находится в Казахстане и его принуждают к труду, в четверг утром вылетел в Москву, сообщила пресс-служба посольства РФ.Ранее сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок. На видеозаписи он представляется уроженцем Ярославской области Котовым Алексеем Александровичем и говорит, что 20 лет находится в неволе. Позже полиция республики сообщила, что сам Котов в присутствии сотрудников российского консульства рассказал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время уехать."Сегодня утром рейсом "Аэрофлота" гражданин России А.А. Котов вылетел в Москву. Его отъезд на родину был организован посольством России в Казахстане. Желаем А.А. Котову, его родным и близким здоровья и благополучия", - говорится в сообщении дипмиссии.

https://ria.ru/20211117/yaroslavl-1759493308.html

москва

карагандинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, аэрофлот, карагандинская область, россия