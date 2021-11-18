https://ria.ru/20211118/putin-1759717909.html

Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Темрезова

Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Темрезова - РИА Новости, 18.11.2021

Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Темрезова

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Рашида Темрезова за вклад в социально-экономическое развитие республики и добросовестную... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:36

2021-11-18T21:36

2021-11-18T21:37

политика

владимир путин

рашид темрезов

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Рашида Темрезова за вклад в социально-экономическое развитие республики и добросовестную работу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Почета Темрезова Рашида Бориспиевича Глава Карачаево-Черкесской Республики", - говорится документе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, рашид темрезов