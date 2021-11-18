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Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Темрезова
Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Темрезова - РИА Новости, 18.11.2021
Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Темрезова
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Рашида Темрезова за вклад в социально-экономическое развитие республики и добросовестную... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T21:36
2021-11-18T21:36
2021-11-18T21:37
политика
владимир путин
рашид темрезов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Рашида Темрезова за вклад в социально-экономическое развитие республики и добросовестную работу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Почета Темрезова Рашида Бориспиевича Глава Карачаево-Черкесской Республики", - говорится документе.
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политика, владимир путин, рашид темрезов
21:36 18.11.2021 (обновлено: 21:37 18.11.2021)
Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Темрезова
Путин наградил Орденом Почета главу КЧР Рашида Темрезова