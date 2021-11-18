Польша не позволит создать миграционный путь из Восточной Европы
Глава МВД Польши Каминьский: Варшава не даст создать миграционный путь из Восточной Европы
© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша не позволит создать нелегальный миграционный путь из Восточной Европы, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский после встречи с исполняющим обязанности министра внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером.
"Польша не позволит создать нелегальный миграционный путь из Восточной Европы. Мы действуем решительно и продуманно в сотрудничестве с партнерами и союзниками и стремимся к деэскалации. И мы добьемся успеха. Я убежден, что деэскалация реальна. Это наша цель", - сказал Каминьский.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.