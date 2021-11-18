https://ria.ru/20211118/put-1759705478.html

Польша не позволит создать миграционный путь из Восточной Европы

Польша не позволит создать миграционный путь из Восточной Европы - РИА Новости, 18.11.2021

Польша не позволит создать миграционный путь из Восточной Европы

Польша не позволит создать нелегальный миграционный путь из Восточной Европы, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский после... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:29

2021-11-18T19:29

2021-11-18T19:29

в мире

белоруссия

германия

польша

мвд польши

мариуш каминьский

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша не позволит создать нелегальный миграционный путь из Восточной Европы, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский после встречи с исполняющим обязанности министра внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759696887.html

белоруссия

германия

польша

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