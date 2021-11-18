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Более 3 тысяч ленинградцев получили новые профессии благодаря Бирже труда
Более 3 тысяч ленинградцев получили новые профессии благодаря Бирже труда - РИА Новости, 18.11.2021
Более 3 тысяч ленинградцев получили новые профессии благодаря Бирже труда
Более трех тысяч жителей Ленинградской области обучились новым профессиям с помощью региональной Биржи труда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:07
2021-11-18T15:07
2021-11-18T15:08
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работа
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Более трех тысяч жителей Ленинградской области обучились новым профессиям с помощью региональной Биржи труда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с начала текущего года 1219 человек прошли профессиональное обучение по направлению от Биржи труда, при этом половина из них были трудоустроены. Еще 2035 жителей области обучились новым профессиям и компетенциям в рамках нацпроекта "Демография"."За десять месяцев служба занятости Ленинградской области трудоустроила на общественные работы 566 человек. Были созданы 58 рабочих мест для инвалидов и 7793 рабочих места для временной занятости подростков в свободное от учебы время. Услуги по профориентации получили 16,7 тысячи человек, еще 3,3 тысячи жителей региона обратились в службу занятости за психологической поддержкой и помощью в социальной адаптации", — утончил собеседник агентства.Он добавил, что работодатели области активно участвуют в программе субсидирования найма – за трудоустройство безработных они получают финансовую поддержку от государства. С начала года 179 организаций подали 477 заявок для участия в этой программе, разместив в базе Биржи труда 2320 вакансий. Сотрудниками филиалов Биржи труда было выдано 1180 направлений гражданам для трудоустройства на эти вакансии.
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работа, россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости.
Более трех тысяч жителей Ленинградской области
обучились новым профессиям с помощью региональной Биржи труда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, с начала текущего года 1219 человек прошли профессиональное обучение по направлению от Биржи труда, при этом половина из них были трудоустроены. Еще 2035 жителей области обучились новым профессиям и компетенциям в рамках нацпроекта "Демография".
"За десять месяцев служба занятости Ленинградской области трудоустроила на общественные работы 566 человек. Были созданы 58 рабочих мест для инвалидов и 7793 рабочих места для временной занятости подростков в свободное от учебы время. Услуги по профориентации получили 16,7 тысячи человек, еще 3,3 тысячи жителей региона обратились в службу занятости за психологической поддержкой и помощью в социальной адаптации", — утончил собеседник агентства.
Он добавил, что работодатели области активно участвуют в программе субсидирования найма – за трудоустройство безработных они получают финансовую поддержку от государства. С начала года 179 организаций подали 477 заявок для участия в этой программе, разместив в базе Биржи труда 2320 вакансий. Сотрудниками филиалов Биржи труда было выдано 1180 направлений гражданам для трудоустройства на эти вакансии.
"Сегодня в базе Биржи труда представлено 56,7 тысячи вакансий, при этом в регионе зарегистрировано 5,4 тысяч безработных. Уровень безработицы на сегодня составляет 0,49%. С начала года нашли новую работу 18,2 тысячи жителей Ленинградской области", – уточнили в пресс-службе.