23:04 18.11.2021 (обновлено: 23:58 18.11.2021)
В Петербурге завели дело после задержания школьницы
В Петербурге завели дело о превышении полномочий после задержания школьницы
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге открыли уголовное дело после жесткого задержания 14-летней школьницы полицейскими, сообщил СК на своем сайте.
"Была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий)", — говорится в публикации.
Следствие установит все обстоятельства и даст юридическую оценку действиям полицейских.
Видео, на котором пятеро мужчин в форме пытаются насильно усадить в машину девочку, разошлось в соцсетях. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина направила запрос в полицию.
Как сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мама девочки Елена Валицкая, инцидент произошел, когда ее дочка возвращалась из школы №98 Калининского района и, предположительно, перешла дорогу в неположенном месте. Женщина утверждает, что сейчас девочка "не может пошевелить руками".
Ситуацию прокомментировали в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там рассказали, что полицейский накануне днем остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения на Гражданском проспекте. Она отказалась представиться, предъявить документы, проехать в отдел и "оказала активное сопротивление". На место происшествия приехал отец девушки, а то, что она несовершеннолетняя, выяснилось уже в полицейском участке. После профилактической беседы отца и дочь отпустили, жалоб на действия сотрудников полиции не поступило.