https://ria.ru/20211118/peterburg-1759723838.html

В Петербурге завели дело после задержания школьницы

В Петербурге завели дело после задержания школьницы - РИА Новости, 18.11.2021

В Петербурге завели дело после задержания школьницы

В Санкт-Петербурге открыли уголовное дело после жесткого задержания 14-летней школьницы полицейскими, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T23:04

2021-11-18T23:04

2021-11-18T23:58

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге открыли уголовное дело после жесткого задержания 14-летней школьницы полицейскими, сообщил СК на своем сайте.Следствие установит все обстоятельства и даст юридическую оценку действиям полицейских.Видео, на котором пятеро мужчин в форме пытаются насильно усадить в машину девочку, разошлось в соцсетях. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина направила запрос в полицию.Как сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мама девочки Елена Валицкая, инцидент произошел, когда ее дочка возвращалась из школы №98 Калининского района и, предположительно, перешла дорогу в неположенном месте. Женщина утверждает, что сейчас девочка "не может пошевелить руками".Ситуацию прокомментировали в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там рассказали, что полицейский накануне днем остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения на Гражданском проспекте. Она отказалась представиться, предъявить документы, проехать в отдел и "оказала активное сопротивление". На место происшествия приехал отец девушки, а то, что она несовершеннолетняя, выяснилось уже в полицейском участке. После профилактической беседы отца и дочь отпустили, жалоб на действия сотрудников полиции не поступило.

https://ria.ru/20211017/novosibirsk-1754928626.html

https://ria.ru/20211118/proisshestvie-1759655778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия