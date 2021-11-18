СК в Петербурге проверяет сообщение о задержании девочки
СК в Петербурге проводит проверку после сообщений о задержании девочки полицейскими
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге проверяют информацию о возможных противоправных действиях полицейских в отношении школьницы, сообщается на региональном сайте СК.
"Проводится доследственная проверка по факту размещения 18 ноября 2021 года в сети интернет сведений о возможных противоправных действиях сотрудниками полиции в отношении 14-летней школьницы на территории Калининского района", - говорится в сообщении.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина направила запрос в полицию в связи с появившимся видео с задержанием девочки полицейскими. Как следует из размещенного в соцсетях видео, пятеро мужчин в форме сотрудников правоохранительных органов пытаются посадить девочку в автомобиль с надписью "Полиция", ребенок сопротивляется. Как сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мама девочки Елена Валицкая, инцидент произошел, когда ее дочка возвращалась из школы №98 Калининского района, и, предположительно, из-за того, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Валицкая утверждает, что девочка "не может пошевелить руками".
В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в свою очередь сообщили, что проводят проверку после инцидента с несовершеннолетней, которую доставили в отдел полиции. По информации ведомства, сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения на Гражданском проспекте в Петербурге в среду днем: нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась, ехать в отдел отказалась и "оказала активное сопротивление". На место происшествия приехал ее отец, уже в отделе полиции было установлено, что девушка - несовершеннолетняя. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило.