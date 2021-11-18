https://ria.ru/20211118/peterburg-1759694750.html

В Петербурге проверяют сообщения о задержании школьницы

В Петербурге проверяют сообщения о задержании школьницы - РИА Новости, 18.11.2021

В Петербурге проверяют сообщения о задержании школьницы

Уполномоченный по правам ребенка Санкт-Петербурга Анна Митянина изучит видео с задержанием несовершеннолетней, сообщили в аппарате омбудсмена. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:30

2021-11-18T18:30

2021-11-18T19:34

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Санкт-Петербурга Анна Митянина изучит видео с задержанием несовершеннолетней, сообщили в аппарате омбудсмена.Судя по размещенной в соцсетях записи, пятеро мужчин в форме сотрудников правоохранительных органов пытаются посадить девочку в автомобиль с надписью "Полиция", она сопротивляется."Сотрудникам аппарата стало известно из средств массовой информации о данном видео. В рамках соглашения с органами МВД был направлен запрос", — рассказал РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью аппарата Александр Попейко.Мать подростка Елена Валицкая рассказала на своей странице во "ВКонтакте", что инцидент произошел, когда ее дочь возвращалась из школы №98 Калининского района. Предположительно, причиной задержания стала попытка перейти дорогу в неположенном месте. Женщина утверждает, что девочка "не может пошевелить руками".Комментарием полиции агентство пока не располагает.

https://ria.ru/20211017/novosibirsk-1754928626.html

санкт-петербург

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2021

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)