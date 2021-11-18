https://ria.ru/20211118/perm-1759602825.html

Посетителей пермских ТЦ эвакуировали после сообщений о "минировании"

Посетителей пермских ТЦ эвакуировали после сообщений о "минировании" - РИА Новости, 18.11.2021

Посетителей пермских ТЦ эвакуировали после сообщений о "минировании"

Посетители нескольких торговых центров Перми были эвакуированы после анонимных сообщений о "минировании", проводится проверка, предварительно известно, что... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:00

2021-11-18T12:00

2021-11-18T12:00

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Посетители нескольких торговых центров Перми были эвакуированы после анонимных сообщений о "минировании", проводится проверка, предварительно известно, что людям ничего не угрожает, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.Уточняется, что сотрудниками экстренных служб приняты меры по обеспечению общественной безопасности.В ведомстве РИА Новости пояснили, что речь идёт о нескольких торговых объектах, в их числе ТРК "Семья". Часть торговых центров уже проверена специалистами.

https://ria.ru/20211117/shkola-1759513021.html

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь