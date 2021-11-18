17:39 18.11.2021 (обновлено: 18:21 18.11.2021)
Лавров прокомментировал переписку с главами МИД Франции и Германии
Лавров о переписке с главами МИД ФРГ и Франции: она показывает саботаж Киевом "Минска-2"
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал решение обнародовать дипломатическую переписку с Парижем и Берлином об организации встречи в "нормандском формате".
МИД накануне опубликовал ряд писем, которыми обменялись на эту тему Лавров и его коллеги из Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас. На Смоленской площади пояснили, что сделали это из-за искажения позиции Москвы.
"Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так".
Говоря о содержании самих посланий, глава МИД отметил, что они красноречиво отображают суть вопроса.
"Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять "Минск", они хотят его переписать", — добавил министр.
Лавров подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: "прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ".
Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.