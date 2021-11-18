https://ria.ru/20211118/perepiska-1759683341.html

Лавров прокомментировал переписку с главами МИД Франции и Германии

Лавров прокомментировал переписку с главами МИД Франции и Германии - РИА Новости, 18.11.2021

Лавров прокомментировал переписку с главами МИД Франции и Германии

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал решение обнародовать дипломатическую переписку с Парижем и Берлином об организации встречи в "нормандском РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:39

2021-11-18T17:39

2021-11-18T18:21

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал решение обнародовать дипломатическую переписку с Парижем и Берлином об организации встречи в "нормандском формате".МИД накануне опубликовал ряд писем, которыми обменялись на эту тему Лавров и его коллеги из Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас. На Смоленской площади пояснили, что сделали это из-за искажения позиции Москвы.Говоря о содержании самих посланий, глава МИД отметил, что они красноречиво отображают суть вопроса."Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять "Минск", они хотят его переписать", — добавил министр.Лавров подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: "прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ".Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.

https://ria.ru/20211118/perepiska-1759684824.html

https://ria.ru/20211118/soglasheniya-1759664026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Достали" – Лавров о решении опубликовать переписку с главами МИД Франции и ФРГ Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об опубликованной переписке с министрами иностранных дел Франции и ФРГ, заявил, что она достаточно красноречиво показывает саботаж Киевом минских соглашений. 2021-11-18T17:39 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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