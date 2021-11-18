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Лавров прокомментировал переписку с главами МИД Франции и Германии
Лавров прокомментировал переписку с главами МИД Франции и Германии - РИА Новости, 18.11.2021
Лавров прокомментировал переписку с главами МИД Франции и Германии
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал решение обнародовать дипломатическую переписку с Парижем и Берлином об организации встречи в "нормандском РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:39
2021-11-18T18:21
в мире
германия
франция
россия
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мид франции‎
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал решение обнародовать дипломатическую переписку с Парижем и Берлином об организации встречи в "нормандском формате".МИД накануне опубликовал ряд писем, которыми обменялись на эту тему Лавров и его коллеги из Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас. На Смоленской площади пояснили, что сделали это из-за искажения позиции Москвы.Говоря о содержании самих посланий, глава МИД отметил, что они красноречиво отображают суть вопроса."Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять "Минск", они хотят его переписать", — добавил министр.Лавров подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: "прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ".Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
https://ria.ru/20211118/perepiska-1759684824.html
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"Достали" – Лавров о решении опубликовать переписку с главами МИД Франции и ФРГ
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об опубликованной переписке с министрами иностранных дел Франции и ФРГ, заявил, что она достаточно красноречиво показывает саботаж Киевом минских соглашений.
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в мире, германия, франция, россия, украина, мид франции‎, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, минские соглашения
17:39 18.11.2021 (обновлено: 18:21 18.11.2021)
 
Лавров прокомментировал переписку с главами МИД Франции и Германии

Лавров о переписке с главами МИД ФРГ и Франции: она показывает саботаж Киевом "Минска-2"

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал решение обнародовать дипломатическую переписку с Парижем и Берлином об организации встречи в "нормандском формате".
МИД накануне опубликовал ряд писем, которыми обменялись на эту тему Лавров и его коллеги из Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас. На Смоленской площади пояснили, что сделали это из-за искажения позиции Москвы.
"Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Говоря о содержании самих посланий, глава МИД отметил, что они красноречиво отображают суть вопроса.
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"Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять "Минск", они хотят его переписать", — добавил министр.
Лавров подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: "прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ".
Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
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В миреГерманияФранцияРоссияУкраинаМИД Франции‎МИД ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДонбассМинские соглашения
 
 
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