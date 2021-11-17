https://ria.ru/20211117/lavrov-1759534873.html

МИД опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии

МИД опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии - РИА Новости, 17.11.2021

МИД опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии

Министерство иностранных дел опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:03

2021-11-17T19:03

2021-11-17T20:20

в мире

германия

франция

россия

москва

мид франции‎

жан-ив ле дриан

хайко маас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734621785_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_8e0182c0792c0c5a48b3fa9fb3d8ba2d.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом о возможности проведения новой встречи в нормандском формате.Как пояснили на Смоленской площади, там приняли такое решение из-за неверной передачи мнения Москвы.Лавров 8 ноября отверг предложение Берлина и Парижа провести встречу глав МИД стран — участниц нормандского формата 11 ноября. Министр пояснил, что это невозможно, во-первых, из-за его графика, а во-вторых, потому что предложения Москвы по итоговому документу встречи пока остаются без ответа. Лавров подчеркнул, что Россию интересует содержательная сторона вопроса, а не "показушные выступления".Нормандский формат переговоров по конфликту в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили эту проблему.Последний саммит состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны согласовали шаги по урегулированию конфликта, но прекращения огня добиться не удалось. Украинские власти до сих пор не имплементировали "формулу Штайнмайера", определяющую механизм поэтапной реализации минских соглашений.

https://ria.ru/20211107/format-1757949630.html

https://ria.ru/20211111/frantsiya-1758580502.html

германия

франция

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, франция, россия, москва, мид франции‎, жан-ив ле дриан, хайко маас