https://ria.ru/20211118/ogurtsy-1759641687.html

Эксперт связал импорт Украиной огурцов из России с дорогим газом

Эксперт связал импорт Украиной огурцов из России с дорогим газом - РИА Новости, 18.11.2021

Эксперт связал импорт Украиной огурцов из России с дорогим газом

Импорт Украиной из России тепличных огурцов может быть связан с подорожанием там этой продукции из-за роста стоимости энергоресурсов, прокомментировал РИА... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:40

2021-11-18T14:40

2021-11-18T14:40

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украина

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Импорт Украиной из России тепличных огурцов может быть связан с подорожанием там этой продукции из-за роста стоимости энергоресурсов, прокомментировал РИА Новости директор российского Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, являвшейся ранее основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, сообщила международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit."Я думаю, что это связано, в первую очередь, с ростом цен на газ на Украине, а также недостатком энергоресурсов – и электричества, и газа", - сказал Глушков, пояснив, что больше 50% себестоимости тепличного огурца или томата приходится на энергоресурсы."Я не думаю, что Украина не сможет сама себе произвести огурец и томат. Конечно, может. Но себестоимость этой продукции станет такой высокой, что она не будет востребована у граждан. И я не исключаю, что в действующих экономических условиях привезти огурец и томат из России действительно может оказаться выгоднее, чем производить у себя. Думаю, это единственная причина, все зависит от стоимости энергоресурсов", - отметил эксперт.В России же, по его словам, сейчас перепроизводство огурцов, и за последние две недели цены на них у производителей упали на 50%, а на томаты - на 25%. "Конечно, наши огурцы могут быть более конкурентоспособными и на украинском рынке тоже, и с точки зрения логистики это вполне допустимые поставки", - полагает собеседник агентства."Я не думаю, что это долгосрочный экспорт, скорее сезонный. А поставки, скорее всего, из областей, пограничных с Украиной, в принципе все западные области России могут поставлять. Концентрация теплиц на европейской территории страны достаточно большая", - заключил Глушков.

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html

https://ria.ru/20211116/potok-1759219580.html

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экономика, украина, россия