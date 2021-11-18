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Эксперт связал импорт Украиной огурцов из России с дорогим газом
Эксперт связал импорт Украиной огурцов из России с дорогим газом - РИА Новости, 18.11.2021
Эксперт связал импорт Украиной огурцов из России с дорогим газом
Импорт Украиной из России тепличных огурцов может быть связан с подорожанием там этой продукции из-за роста стоимости энергоресурсов, прокомментировал РИА... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:40
2021-11-18T14:40
экономика
украина
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Импорт Украиной из России тепличных огурцов может быть связан с подорожанием там этой продукции из-за роста стоимости энергоресурсов, прокомментировал РИА Новости директор российского Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, являвшейся ранее основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, сообщила международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit."Я думаю, что это связано, в первую очередь, с ростом цен на газ на Украине, а также недостатком энергоресурсов – и электричества, и газа", - сказал Глушков, пояснив, что больше 50% себестоимости тепличного огурца или томата приходится на энергоресурсы."Я не думаю, что Украина не сможет сама себе произвести огурец и томат. Конечно, может. Но себестоимость этой продукции станет такой высокой, что она не будет востребована у граждан. И я не исключаю, что в действующих экономических условиях привезти огурец и томат из России действительно может оказаться выгоднее, чем производить у себя. Думаю, это единственная причина, все зависит от стоимости энергоресурсов", - отметил эксперт.В России же, по его словам, сейчас перепроизводство огурцов, и за последние две недели цены на них у производителей упали на 50%, а на томаты - на 25%. "Конечно, наши огурцы могут быть более конкурентоспособными и на украинском рынке тоже, и с точки зрения логистики это вполне допустимые поставки", - полагает собеседник агентства."Я не думаю, что это долгосрочный экспорт, скорее сезонный. А поставки, скорее всего, из областей, пограничных с Украиной, в принципе все западные области России могут поставлять. Концентрация теплиц на европейской территории страны достаточно большая", - заключил Глушков.
https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html
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экономика, украина, россия
14:40 18.11.2021
 
Эксперт связал импорт Украиной огурцов из России с дорогим газом

Эксперт Глушков связал импорт Украиной огурцов из России с дорогим газом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке
Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Импорт Украиной из России тепличных огурцов может быть связан с подорожанием там этой продукции из-за роста стоимости энергоресурсов, прокомментировал РИА Новости директор российского Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.
Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, являвшейся ранее основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, сообщила международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.
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"Я думаю, что это связано, в первую очередь, с ростом цен на газ на Украине, а также недостатком энергоресурсов – и электричества, и газа", - сказал Глушков, пояснив, что больше 50% себестоимости тепличного огурца или томата приходится на энергоресурсы.
"Я не думаю, что Украина не сможет сама себе произвести огурец и томат. Конечно, может. Но себестоимость этой продукции станет такой высокой, что она не будет востребована у граждан. И я не исключаю, что в действующих экономических условиях привезти огурец и томат из России действительно может оказаться выгоднее, чем производить у себя. Думаю, это единственная причина, все зависит от стоимости энергоресурсов", - отметил эксперт.
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В России же, по его словам, сейчас перепроизводство огурцов, и за последние две недели цены на них у производителей упали на 50%, а на томаты - на 25%. "Конечно, наши огурцы могут быть более конкурентоспособными и на украинском рынке тоже, и с точки зрения логистики это вполне допустимые поставки", - полагает собеседник агентства.
"Я не думаю, что это долгосрочный экспорт, скорее сезонный. А поставки, скорее всего, из областей, пограничных с Украиной, в принципе все западные области России могут поставлять. Концентрация теплиц на европейской территории страны достаточно большая", - заключил Глушков.
 
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