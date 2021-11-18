https://ria.ru/20211118/napadenie-1759620656.html

Главе СК доложат о деле жительницы Приамурья, напавшей на фельдшера скорой

Главе СК доложат о деле жительницы Приамурья, напавшей на фельдшера скорой - РИА Новости, 18.11.2021

Главе СК доложат о деле жительницы Приамурья, напавшей на фельдшера скорой

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о деле жительницы Приамурья, которая напала на фельдшера скорой помощи, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:17

2021-11-18T13:17

2021-11-18T13:17

происшествия

амурская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о деле жительницы Приамурья, которая напала на фельдшера скорой помощи, сообщается на сайте ведомства.Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и поцарапала. Нападавшая ранее уже привлекалась к административной ответственности по статье "побои"."Руководителю следственного управления СК РФ по Амурской области Белянскому С.Ю. поручено доложить о нападении на фельдшера скорой помощи", - говорится в сообщении.Добавляется, что ходатайство следователя о передаче дела в производство следственных органов СУСК России по Амурской области было удовлетворено. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20211104/delo-1757685724.html

амурская область

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происшествия, амурская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)