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Главе СК доложат о деле жительницы Приамурья, напавшей на фельдшера скорой
Главе СК доложат о деле жительницы Приамурья, напавшей на фельдшера скорой - РИА Новости, 18.11.2021
Главе СК доложат о деле жительницы Приамурья, напавшей на фельдшера скорой
Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о деле жительницы Приамурья, которая напала на фельдшера скорой помощи, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:17
2021-11-18T13:17
происшествия
амурская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о деле жительницы Приамурья, которая напала на фельдшера скорой помощи, сообщается на сайте ведомства.Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и поцарапала. Нападавшая ранее уже привлекалась к административной ответственности по статье "побои"."Руководителю следственного управления СК РФ по Амурской области Белянскому С.Ю. поручено доложить о нападении на фельдшера скорой помощи", - говорится в сообщении.Добавляется, что ходатайство следователя о передаче дела в производство следственных органов СУСК России по Амурской области было удовлетворено. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, амурская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
13:17 18.11.2021
 
Главе СК доложат о деле жительницы Приамурья, напавшей на фельдшера скорой

Бастрыкину доложат о деле жительницы Приамурья, напавшей на фельдшера скорой

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о деле жительницы Приамурья, которая напала на фельдшера скорой помощи, сообщается на сайте ведомства.
Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и поцарапала. Нападавшая ранее уже привлекалась к административной ответственности по статье "побои".
"Руководителю следственного управления СК РФ по Амурской области Белянскому С.Ю. поручено доложить о нападении на фельдшера скорой помощи", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ходатайство следователя о передаче дела в производство следственных органов СУСК России по Амурской области было удовлетворено. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияАмурская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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